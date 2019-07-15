Власти Дагестана девять раз отказали в проведении митингов в поддержку арестованного журналиста «Черновика»

«С июня по июль 2019 года группа поддержки Гаджиева подавала девять заявок, чтобы разрешили собрать людей на митинги. Вся обращения были отклонены минюстом республики, находя разные причины», — цитирует Агаева «Интерфакс».

Он отметил, что на отказы ведомства в суд направили три жалобы, ответы на них пока не получили.

Уведомления активисты подавали на разные даты, от 30 июня до 14 июля, и по разным адресам. Отказ в проведении митинга на центральной площади Махачкалы минюст объяснил тем, что к ней прилегают задания органов власти, у театра — расположением вблизи железной дороги и электросетей, в парке 50-летия Октября — проведением там ярмарки, на улице Танкаева — тем, что рядом находятся военные объекты.