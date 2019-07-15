Власти Дагестана девять раз отказали в проведении митингов в поддержку арестованного журналиста «Черновика»
Минюст Дагестана отклонил девять заявок на митинги в поддержку журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, заявил главред издания Маирбек Агаев
«С июня по июль 2019 года группа поддержки Гаджиева подавала девять заявок, чтобы разрешили собрать людей на митинги. Вся обращения были отклонены минюстом республики, находя разные причины», — цитирует Агаева «Интерфакс».
Он отметил, что на отказы ведомства в суд направили три жалобы, ответы на них пока не получили.
Уведомления активисты подавали на разные даты, от 30 июня до 14 июля, и по разным адресам. Отказ в проведении митинга на центральной площади Махачкалы минюст объяснил тем, что к ней прилегают задания органов власти, у театра — расположением вблизи железной дороги и электросетей, в парке 50-летия Октября — проведением там ярмарки, на улице Танкаева — тем, что рядом находятся военные объекты.
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«Еще одна, десятая, заявка на проведение акции протеста отправлена накануне. По ней также ждем ответа. Мы будем продолжать просить разрешение на митинги», — добавил Агаев.
Как писали Юга.ру, Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня по подозрению в финансировании терроризма и арестовали на два месяца. 16 июня другой задержанный по той же статье — бизнесмен Кемал Тамбиев в суде признался, что под пытками оклеветал журналиста. Он извинился за это и рассказал, что его избили, чтобы получить показания.
В его поддержку журналиста выступили его коллеги, в том числе выпустив три еженедельника с лозунгом «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» на первой полосе. Также публикации с поддержкой Гаджиева в своих блогах сделали бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Забит Магомедшарипов, чемпион России и мира по боевому самбо Ислам Махачев, боец смешанного стиля Тимур Валиев, борцы вольного стиля Адам Батыров и Махмуд Магомедов, тренер Мансур Учакаев и другие спортсмены.
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