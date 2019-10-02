В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики
Утром 2 октября в редакцию газеты «Черновик» в Махачкале пришли с обысками
Об этом сообщили в телеграм-канале газеты. К 10:51 стало известно, что в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела против журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
«Пришли силовики: люди в масках и с оружием. Не представляются. Требуют открыть кабинеты главного редактора и учредителя», — сказано в посте.
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Напомним, редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня и арестовали на два месяца. 16 июня другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев, в суде признался, что под пытками оклеветал журналиста. Он извинился за это и рассказал, что его избили, чтобы получить показания.
С момента задержания Гаджиева его группа поддержки подала десять заявок на митинги, девять из них отклонил минюст республики, об ответе на десятую не сообщалось. В конце июля журналисту предъявили обвинение в финансировании терроризма.
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