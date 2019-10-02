В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики

Утром 2 октября в редакцию газеты «Черновик» в Махачкале пришли с обысками

Об этом сообщили в телеграм-канале газеты. К 10:51 стало известно, что в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела против журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

«Пришли силовики: люди в масках и с оружием. Не представляются. Требуют открыть кабинеты главного редактора и учредителя», — сказано в посте.