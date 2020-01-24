Владимир Мединский стал помощником президента. Чем он запомнился на посту главы Минкульта?

Президент России Владимир Путин 24 января подписал указ о назначении бывшего министра культуры РФ помощником президента

Президент назначил экс-министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития Максима Орешкина помощниками главы государства, сообщил RT со ссылкой на соответствующие документы на официальном интернет-портале правовой информации.

Юга.ру вспомнили, чем Владимир Мединский занимался восемь лет, которые он провел на посту министра культуры.

Так, в 2014 году Минкульт собирался запретить музыкантам выступать под фонограмму. Владимир Мединский заявлял, что использование фонограмм в России пока не запрещено, но Министерство культуры РФ будет «двигаться в этом направлении».

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Тогда же, в 2014-м Минкульт разработал проект «Основ государственной культурной политики», который предполагал «отказ от принципов мультикультурализма и толерантности». Позже Мединский прокомментировал проект и заявил, что государство намерено поддерживать только культурные проекты, направленные на укрепление традиционных ценностей. «А то, что разделяет людей, делает их нездоровыми, асоциальными, агрессивными, нежелающими учиться, работать, заниматься творчеством,— такие творческие проекты мы запретить не можем, но и поддерживать из госбюджета не должны. И не будем», — объяснил он.

В 2014 году Мединский собирался включить библиотеки Крыма в систему Национальной электронной билиотеки РФ, которую разрабатывали около года, а Севастополю подарил рояль за 7 млн рублей.

В 2015 году на открытой лекции в МГИМО он заявил, что в учебниках истории факты должны отвечать государственным интересам.

В 2016 году Мединский опроверг сообщения о снижении спроса на отдых в Крыму среди россиян. По его словам, на курортах полуострова уже зарезервировано 80% номерного фонда на весь высокий сезон. «Это превышает показатель прошлого года. Хочу отметить, что в прессе стали появляться сообщения, что якобы бронирование в Крыму уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Это просто чушь собачья», — заявил Мединский. Также он потребовал снести в регионе все незаконные ларьки возле музеев.

В 2016 году Мединский предложил увеличить льготы на проезд в поездах для школьников. Он предложил установить круглогодичные льготные тарифы на железнодорожные перевозки для школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Предполагалось, что скидка составлять 50% от взрослого тарифа. «Сейчас данная льгота действует за исключением школьных каникул. Естественно, школьники в основном путешествуют именно в школьные каникулы, и вместе со школьником поедут родители. Это также существенная льгота для семейного отдыха», — отметил Мединский.

В 2017 году Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» Алексея Учителя в связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма. Министр культуры Владимир Мединский 13 сентября попросил полицию защитить фильм «Матильду» от распоясавшихся «активистов». По его мнению, в ленте нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии.

В марте 2018 года глава Минкульта раскритиковал кубанские власти. «В Краснодарском крае губернатор попросил передать цирк обратно в региональную собственность, чтобы привести его в порядок. Мы передали, но ни полгроша в этот цирк с той поры не вложено. В каком он виде был года четыре назад, так и остался. Был один губернатор, стал другой — все только разводят руками. А цирка нет», — заявил Мединский. В январе 2018 года Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» и направил картину на дополнительную юридическую экспертизу.