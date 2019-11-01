«Что именно они, черт побери, закопали под Краснодарским цирком?» Странная история о передаче цирка из рук в руки

Блогер Олуреми Мустафа задается вопросом, зачем нужно тратить 2 млрд рублей бюджетных средств на реконструкцию Краснодарского цирка, если это можно было сделать за счет федерального бюджета.

Ну раз уж по теме потоптались почти все, че бы и не повеселиться.

В общем, следите за руками.

2013 г. — кубанские власти (в лице предыдущего антинародного режима) уговаривают Мединского передать краснодарский цирк в ведение края. Обещают его отремонтировать в следующем году. Росгосцирк в истерике, но кто их слушает, этих клоунов. Ведь сила обаяния региона велика. Тем более времена хлебные, Олимпиада, золотой дождь (в лучшем смысле этого слова) и так будет всегда. Аминь.

2014 г. — Крым, санкции, долги, доллар по 80. В цирке, само собой, ничего не происходит. Росгосцирк пишет злобные письма, но где-то внутри понимает, что вырвать уже доставшееся кубаноидам добро из пасти практически нереально.

2015 г. — в Краснодаре новый губернатор, которому вместе со скипетром достались финансовые последствия сиятельных побед предшественников. Не до цирка совсем. Тем временем министр Мединский начинает подозревать, что его немного ******* [надурили], и пишет гневные письма с требованием вернуть учреждение взад.

2016 г. — администрация края внезапно осознает, что богатый дотационный бюджет края с дырой размером с доходную часть оного справится с ремонтом Главного Объекта Культуры Кубани «более лучше» бедствующей федерации. И мотивируя неминуемым ростом экономики региона, цирк возвратить отказывается. Ради будущих поколений. Чем еще раз подтверждает худшие подозрения москвичей о краснодарской хватке и аппетитах.

2017 г. — само собой, ничего не происходит. К этому времени за счет федерального бюджета Росгосцирк откапиталил здания в Сочи, Иваново, Туле, Рязани, Питере, Нижнем Тагиле, Курске, Кисловодске, Саратове, Омске и Пензе, потратив от 500 млн до 1 млрд рублей в каждом случае.

2018 г. — Мединский в ярости публично требует отремонтировать долбаный цирк. Или хотя бы его вернуть.

2019 г. — объявлена стоимость ремонта цирка в Краснодаре. 2 млрд рублей.

Ну то есть, даже если не грузиться, нахрена тратить два ярда из бюджета дотируемого региона, когда это самое можно было бесплатно сбагрить федерации, остается главный, для понимающего чуткую кубанскую душу, вопрос:

ЧТО ИМЕННО ОНИ ТАМ, ***** [ЧЕРТ ПОБЕРИ], ЗАКОПАЛИ ПОД ЭТИМ ЦИРКОМ?