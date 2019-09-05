Я не дебил. Почему читать комиксы не стыдно

Министр культуры России Владимир Мединский выступил против создания комиксов, посвященных историческим событиям, и заодно оскорбил ценителей «графических рассказов». По просьбе портала Юга.ру журналистка Ольга Щербинина объясняет, почему рассуждения Мединского выглядят по меньшей мере поверхностно.

«Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. У комикса ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что "я дебил, я читаю комиксы". Коллекционировать их, наверное, можно, это прикольно, но не читать», — заявил министр. Так он отвечал на вопрос про то, как представлять историю России и мира доступным языком для молодежи.

По иронии судьбы чиновник сказал это на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки, на которой в этом году впервые заработала большая комиксная зона, организованная питерским издательством «Бумкнига». Обсуждал ли Мединский эту тему с режиссером Квентином Тарантино, который написал комикс-продолжение своего фильма «Джанго освобожденный», останется тайной. Наверное, не стал портить американцу визит в Москву наездами и глупостями. Для профессионального сообщества вопрос о «маргинальности» комиксов не стоит, но разговор с обывателями до сих пор приходится начинать с простейших объяснений. Это уже даже неловко, но давайте проговорим: комиксы — это не «книжки с картинками», не промывка мозгов злыми американцами, не странное чтиво для тех, кто лишен воображения, и даже не отдельный жанр литературы. Это уникальный вид искусства на стыке литературы, живописи и графики. Воспринимать его как что-то ограничивающее развитие по меньшей мере нелепо. Но пока массы будут думать о комиксах как о книжках про странных парней в трико, которые не несут смысловой нагрузки, говорить о «легализации» этого искусства рано. И очень жаль, что к этим массам относится человек, чьи должностные обязанности — развивать культуру в стране.

Когда с подобными сентенциями выступает ваш сосед или даже родственник — это обидно и досадно, но когда подобные фразы бросает министр культуры — это уже стыдно

В комиксах, как и в «обычных» книгах и кино, есть проходные произведения, а есть шедевры. Там есть аналоги летних блокбастеров, с которыми приятно скоротать вечерок после трудного рабочего дня (и это неплохо!), а есть серьезные вещи, говорящие о трудных вещах: фашизме, геноциде, самоопределении, депрессии, взрослении. Среди множества графических историй можно найти то, что по душе именно вам. Тут и великие авторы, которые больше четверти века с нуля развивают свой мир, и те, кто через парней в необычных костюмах говорят о проблемах в обществе, и те, кто рассказывают о личных камерных драмах, — например, болезни ребенка.

Почему же тогда, по мнению Мединского, читать комиксы недостойно взрослого человека? Возможно, дело в боязни необычного. Спросите у прохожего, что такое комикс, — скорее всего, ответ вы получите невнятный, как у министра. Ничего страшного, в 50-х в Америке и Европе комикс тоже рассматривали как убийцу культуры. Лет через 70 и до России дойдет прогресс, и всем станет понятно, что каждый человек волен выбирать себе развлечения без опасений, что его назовут дебилом, умственно отсталым или как-либо осудят. Вы можете не любить комиксы и не читать их точно так же, как можете не любить кино, сериалы, книги, музыку, театр, оперу, балет и так далее. Вас никто не заставляет. Но называть тех, кто все-таки видит для себя ценность в том или ином культурном пласте, дебилами — это признак скудоумия. Когда с подобными сентенциями выступает ваш сосед или даже родственник — это обидно и досадно, но когда подобные фразы бросает министр культуры — это уже стыдно. А вот что не стыдно, так это читать комиксы. В любом возрасте.