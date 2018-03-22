Министр культуры РФ раскритиковал краевые власти за состояние цирка в Краснодаре

Министр культуры России Владимир Мединский на правительственном часе в Совете Федерации дал отрицательную оценку краснодарскому цирку

По его словам, за четыре года, которые цирк находится в региональной собственности, ничего не изменилось.

«В Краснодарском крае губернатор попросил передать цирк обратно в региональную собственность, чтобы привести его в порядок. Мы передали, но ни полгроша в этот цирк с той поры не вложено. В каком он виде был года четыре назад, так и остался. Был один губернатор, стал другой — все только разводят руками. А цирка нет», — цитирует Мединского Regnum.

Как сообщали ЮГА.ру, Краснодарский цирк передали в собственность администрации Кубани в декабре 2014 года. Договоренность между краевыми властями и Росгосцирком была достигнута в результате длительных переговоров. В октябре 2015 года краевые власти сообщили, что на реконструкцию цирка необходим 1 млрд рублей.

В июне 2017 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время объезда Краснодара поручил благоустроить площадь перед городским цирком.



Ранее дрессировщик Эдгар Запашный назвал краснодарский цирк одним их худших в стране. По его словам, культурный объект входит в топ-3 самых непригодных для выступлений цирков в России.