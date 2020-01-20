Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России. Его место может занять замглавы СК РФ

Президент России Владимир Путин 20 января предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора

Глава государства хочет освободить Чайку от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Юрий Чайка занимал эту должность с 2006 года. Новым генпрокурором может стать заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов. Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Совфед. Как пишет в телеграм-канале РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в Совете Федерации, освобождение Чайки от должности и рассмотрение кандидатуры Краснова парламентарии будут рассматривать в среду, 22 января. Кто такой Игорь Краснов? Игорь Краснов родился в Архангельске в 1975 году. С 2016 года занимает должность зампредседателя Следкома РФ, с 2017 года — генерал-лейтенант юстиции. Расследовал ряд резонансных дел, среди которых покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, судьи Московского горсуда Эдуарда Чувашова, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева. В 2015 году возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.

Убийство Бориса Немцова. Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии — Заур Дадаев, его троюродные браться Анзор и Шадид Губашевы, экс-сотрудник РОВД Щелковского района Чечни Тамирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. По версии следствия, именно Дадаев стрелял в политика. Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Его сообщники: Анзор Губашев — 19 лет колонии, Шадид Губашев — 16, Темирлан Эскерханов — 14, Хамзат Бахаев — 11 лет. Каждому суд назначил штраф в 100 тыс. рублей. Заказчик убийства по-прежнему неизвестен.

Покушение на Анатолия Чубайса. В марте 2005 года на Анатолия Чубайса было совершено покушение — на пути следования кортежа в поселке Жаворонки Одинцовского района сработало взрывное устройство. После этого двое неизвестных открыли огонь по выскочившим из автомобилей охранникам. Никто не пострадал, нападавшие скрылись. По версии следствия, преступление было совершено на почве экстремистских взглядов и неприязни к Чубайсу.

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19 марта был арестован отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. По версии следствия, на преступление он пошел, желая отомстить Чубайсу за то, что его кортеж «подрезал» машину Квачковых. Их дачи находятся рядом, и иногда они в одно и то же время выезжали на работу. 22 декабря 2010 года Верховный суд России окончательно оправдал Квачкова.

Убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. 19 января 2009 года в центре Москвы был застрелен адвокат Станислав Маркелов, который представлял интересы потерпевших по делу об убийстве полковником Юрием Будановым чеченской школьницы Эльзы Кунгаевой. Также смертельное ранение получила журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, ранее писавшая о процессе над Будановым.

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Станислав Маркелов был известен краснодарским «левым» — в 2008 году он был участником Лагеря имени Че Гевары, ежегодно проходящего на Черноморском побережье, а также оказывал консультации по делу туапсинского журналиста Сергея Рожкова, который был признан виновным в избиении милиционеров и осужден на три года. С Анастасией Бабуровой активисты местных отделений СКМ и «Левого фронта» встречались на мероприятиях антиглобалистов. Кроме того, по информации «Экологической вахты по Северному Кавказу», последняя публикация Бабуровой в «Новой газете» была посвящена защитникам Утриша.

Следователи предъявили обвинение в убийстве двум уроженцам Москвы: Никите Тихонову, 1980 года рождения, и его подруге Евгении Хасис, 1985 года рождения. Их задержали в ноябре 2009 года. В 2011 году Тихонова приговорили к пожизненному лишению свободы, Хасис суд дал 18 лет лишения свободы. В 2013 году по этому же делу был задержан Илья Горячев, русский публицист, писатель и общественный деятель радикального националистического толка. В 2015 году его признали виновным в организации убийства и приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, в 2011 году Юрий Чайка пообещал продолжить кадровые чистки в прокуратуре. Тем не менее в 2017-м стало известно, что за три года ущерб от коррупции в России достиг 150 млрд рублей. В 2019 году Чайка рассказал, какие меры введут в России со следующего года для борьбы с коррупцией.