Генпрокурор Чайка рассказал, как в России будут бороться с коррупцией

Краснодарский край, Вся Россия

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Юрий Чайка сообщил, что в 2020 году в России введут новые меры для борьбы с коррупцией

«Комплекс дополнительных антикоррупционных мер» будет разработан в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России, рассказал 9 декабря Чайка в интервью «Коммерсанту».

«Они коснутся в том числе борьбы с откатами и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — добавил генпрокурор.

Отметим, ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил, что за последние девять месяцев 2019 года у чиновников, согласно решениям суда, в доход государства было изъято более 12 млрд. По его словам, было изъято то имущество, в отношении которого чиновники не смогли предоставить сведений о приобретении на законные доходы. За коррупционные преступления было уволено 867 должностных лиц, добавил Куренной.

Как писали Юга.ру, Министерство юстиции 29 января 2019 года предложило смягчить законодательство России и не наказывать чиновников за «вынужденную коррупцию» по «обстоятельствам непреодолимой силы». В 2017 году на Алексея Навального подали в суд из-за фильма «Чайка», посвященому генпрокурору Юрию Чайке и его «семейному бизнесу». Фильм вышел 1 декабря 2015 года. Подробности расследования можно прочитать по ссылке.

Коррупция Прокуратура Юрий Чайка

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