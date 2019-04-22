Фонд сына генпрокурора Чайки вложил 450 млн рублей в реконструкцию казачьего кадетского корпуса имени его деда на Кубани

В станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в апреле торжественно открыли после реконструкции казачий кадетский корпус имени сотника Михаила Чайки

Казачий кадетский корпус, реконструкция которого началась в декабре 2017 года, был полностью перестроен. В пресс-службе краевой администрации сообщили, что за короткий срок там возвели и оснастили современным оборудованием новые корпуса. Общая площадь заведения увеличилась с 1,5 до 7 тыс. кв. метров, более чем вдвое увеличилось количество учебных мест, появились универсальные спортзалы и площадки, медицинский блок и просторная жилая зона.

На церемонии присутствовали Юрий и Игорь Чайки, вице-премьер РФ Алексей Гордеев, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, замгенпрокурора страны Андрей Кикоть, генпрокурор Республики Беларусь Александр Конюк, прокурор Кубани Сергей Табельский, вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда, губернатор Вениамин Кондратьев и другие.

Михаил Чайка — герой Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, дед генпрокурора РФ Юрия Чайки. Реконструкцию кадетского корпуса финансировал благотворительный фонд содействия развитию казачьей станицы Бриньковская им. сотника М. Я. Чайки, учрежденный предпринимателем и сыном генпрокурора Игорем Чайкой.

«Обучение в казачьем кадетском корпусе будет в равной степени способствовать духовно-нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию их в духе славных традиций Кубанского казачьего войска, — сказал Юрий Чайка. — Развитие казачьего образования является продолжением великого дела, за которое мой дед отдал жизнь. В современной России казаки стали реальной силой, способные решать государственные и местные вопросы в интересах Родины».

Игорь Чайка в свою очередь сообщил, что реконструкция кадетского корпуса — это только первый этап развития Бриньковской.

«Ежегодно фонд будет выделять 30 млн рублей, мы обсудим, на решение каких первоочередных вопросов пойдут эти деньги», — сказал Игорь Чайка.