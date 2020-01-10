Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента и назначил новые
Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии вечером 10 января признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы на прошедших выборах президента страны
Также коллегия отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. В соответствии с постановлением Верховного суда будут назначены новые выборы президента Абхазии.
Определение суда вступило в силу с момента провозглашения, говорится в сообщении на сайте инстанции.
Истцом по делу был оппозиционер Алхас Квициния, который требовал признать итоги выборов незаконными.
Как писали Юга.ру, 9 января перед зданием администрации президента Абхазии собрались протестующие с требованием отставки действующего президента Рауля Хаджимбы. Они заявили, что он незаконно победил на выборах. Участники акции сломали двери и ворвались внутрь администрации. После этого парламент Абхазии на внеочередной сессии принял& обращение к президенту с призывом об отставке. За это решение проголосовали 19 из 27 депутатов. Так как в Абхазии нет процедуры импичмента, депутаты ожидают дальнейших действий президента.
Президент страны Рауль Хаджимба отказался покидать свой пост, однако согласился на переговоры с протестующими.
Подобные события разворачивались в Абхазии в 2014 году, когда президентом республики был Александр Анкваб. 27 мая в Сухуме протестующие захватили здание администрации президента, потребовав проведения реформ и отставки правительства. Рауль Хаджимба на тот момент был лидером оппозиции, которая заявила, что временно берет на себя управление республикой.
29 мая парламент Абхазии призвал Анкваба добровольно сложить полномочия. Вечером 31 мая депутаты отправили Анкваба в отставку «в связи с неспособностью осуществлять полномочия и обязанности и в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве».
Анкваб назвал это незаконным и грубо нарушающим Конституцию. А на следующий день, 1 июня, добровольно сложил полномочия, «чтобы не допустить обострения конфликта».
Внеочередные выборы главы республики прошли 24 августа, победу на них одержал Хаджимба.
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