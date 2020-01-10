Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента и назначил новые

Определение суда вступило в силу с момента провозглашения, говорится в сообщении на сайте инстанции.

Также коллегия отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. В соответствии с постановлением Верховного суда будут назначены новые выборы президента Абхазии.

Как писали Юга.ру, 9 января перед зданием администрации президента Абхазии собрались протестующие с требованием отставки действующего президента Рауля Хаджимбы. Они заявили, что он незаконно победил на выборах. Участники акции сломали двери и ворвались внутрь администрации. После этого парламент Абхазии на внеочередной сессии принял& обращение к президенту с призывом об отставке. За это решение проголосовали 19 из 27 депутатов. Так как в Абхазии нет процедуры импичмента, депутаты ожидают дальнейших действий президента.

Президент страны Рауль Хаджимба отказался покидать свой пост, однако согласился на переговоры с протестующими.