В Краснодаре 2 и 3 октября изменится движение пяти трамваев: расписание
В Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 4, 5, 8, 11 и 1
Пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила, что вечером 2 и 3 октября в Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 4, 5, 8, 11 и 15. Это связано с ремонтом стрелочного перевода на пересечении улиц Железнодорожной и Гоголя.
Как будут ходить трамваи в эти дни:
№ 4 («улица Индустриальная — Комсомольский микрорайон»):
- 2 октября последние рейсы по обычному маршруту отправятся от улицы Индустриальной в 22:19, из КМР — в 22:09.
- 3 октября — от Индустриальной в 21:39, из КМР в 20:37. После указанного времени вагоны из КМР поедут через улицы Ставропольскую и Садовую до Декабристов.
№ 5 («улица Бершанской — улица Петра Метальникова»):
- 2 октября в 22:56 вагон поедет от улицы Петра Метальникова по улице Садовой в Восточное депо.
- 3 октября последние отправления: от улицы Бершанской — в 21:27, от Петра Метальникова — в 21:12. После 21:20 трамваи от Петра Метальникова направят по Садовой.
№ 8 («Хладокомбинат — улица Петра Метальникова»):
- 2 октября вагоны, идущие после 22:40 от Петра Метальникова, проследуют по Садовой в Восточное депо.
- 3 октября последние рейсы отправятся от Хладокомбината — в 21:23, от Петра Метальникова — в 21:04. После 21:20 трамваи от Петра Метальникова будут следовать через Садовую до конечной.
№ 11 («Ж/д вокзал Краснодар-I — Юбилейный микрорайон»):
- 2 октября в 22:25 вагон из ЮМР дойдет до улицы Железнодорожной, а затем вернется обратно через Дмитриевскую Дамбу и Горького.
- 3 октября после 21:30 трамваи из ЮМР поедут до конечной «улица Индустриальная».
№ 15 («Ж/д вокзал Краснодар-I — улица Петра Метальникова»):
- Движение изменится только 3 октября. Последние отправления: от вокзала — в 21:41, от Петра Метальникова — в 20:52. После 21:00 трамваи от Петра Метальникова поедут по Коммунаров до Индустриальной.
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