В Краснодаре 2 и 3 октября изменится движение пяти трамваев: расписание 

Пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила, что вечером 2 и 3 октября в Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 4, 5, 8, 11 и 15. Это связано с ремонтом стрелочного перевода на пересечении улиц Железнодорожной и Гоголя.