В Краснодаре 2 и 3 октября изменится движение пяти трамваев: расписание 

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 4, 5, 8, 11 и 1

Пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила, что вечером 2 и 3 октября в Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 4, 5, 8, 11 и 15. Это связано с ремонтом стрелочного перевода на пересечении улиц Железнодорожной и Гоголя.

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Как будут ходить трамваи в эти дни:

№ 4 («улица Индустриальная — Комсомольский микрорайон»):

  • 2 октября последние рейсы по обычному маршруту отправятся от улицы Индустриальной в 22:19, из КМР — в 22:09.
  • 3 октября — от Индустриальной в 21:39, из КМР в 20:37. После указанного времени вагоны из КМР поедут через улицы Ставропольскую и Садовую до Декабристов.

№ 5 («улица Бершанской — улица Петра Метальникова»):

  • 2 октября в 22:56 вагон поедет от улицы Петра Метальникова по улице Садовой в Восточное депо.
  • 3 октября последние отправления: от улицы Бершанской — в 21:27, от Петра Метальникова — в 21:12. После 21:20 трамваи от Петра Метальникова направят по Садовой.

№ 8 («Хладокомбинат — улица Петра Метальникова»):

  • 2 октября вагоны, идущие после 22:40 от Петра Метальникова, проследуют по Садовой в Восточное депо.
  • 3 октября последние рейсы отправятся от Хладокомбината — в 21:23, от Петра Метальникова — в 21:04. После 21:20 трамваи от Петра Метальникова будут следовать через Садовую до конечной.

№ 11 («Ж/д вокзал Краснодар-I — Юбилейный микрорайон»):

  • 2 октября в 22:25 вагон из ЮМР дойдет до улицы Железнодорожной, а затем вернется обратно через Дмитриевскую Дамбу и Горького.
  • 3 октября после 21:30 трамваи из ЮМР поедут до конечной «улица Индустриальная».

№ 15 («Ж/д вокзал Краснодар-I — улица Петра Метальникова»):

  • Движение изменится только 3 октября. Последние отправления: от вокзала — в 21:41, от Петра Метальникова — в 20:52. После 21:00 трамваи от Петра Метальникова поедут по Коммунаров до Индустриальной.

Как писали Юга.ру, строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре отложили до 2027 года.

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В Краснодаре 2 и 3 октября изменится движение пяти трамваев: расписание 
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