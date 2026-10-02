В Краснодаре руководство УИК со вскрытым сейфом отстранили. Председателю дали премию

В Краснодаре произошел скандал во время прошедших выборов в Госдуму

30 сентября состоялось заседание территориальный избиральной комиссии (ТИК) Западного округа. Журналистов на него не пустили, хотя по закону представители СМИ имеют право присутствовать.

Одним из вопросов повестки было досрочное прекращение полномочий членов участковых избирательных комиссий (УИК) — решение коснулось шести человек. Среди них все руководство УИК № 2059 в ЮМР: председатель Наталья Болдырь, ее заместитель Николай Прокопенко и секретарь Татьяна Пеплова. Еще трое — члены других УИКов с правом решающего голоса.

Этот участок оказался в центре скандала во время выборов в Госдуму 18–20 сентября. В последний день голосования член УИК Анастасия Вавилова обнаружила признаки вскрытия сейфа, где хранились 454 бюллетеня за первые два дня. Позже появилась ночная запись с камеры видеонаблюдения, на которой двое людей вскрывают сейф-пакет, заменяют бюллетени и запечатывают его заново. Рядом находился сотрудник полиции. Наблюдатели считают, что один из людей на записи — Николай Прокопенко.