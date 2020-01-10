МИД России назвал попытку госпереворота в Абхазии внутренним делом страны

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Министерстве иностранных дел РФ 10 января прокомментировали ситуацию в Абхазии, где 9 января оппозиция ворвалась в здание администрации президента и потребовала его отставки

В пресс-службе ведомства заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Сухуме и расценивают произошедшее как внутреннее дело страны.

«Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», — цитирует RT комментарий ведомства.

Как писали Юга.ру, 9 января перед зданием администрации президента Абхазии собрались протестующие. Они сломали двери и ворвались внутрь. После этого парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом об отставке. За это решение проголосовали 19 из 27 депутатов. Так как в Абхазии нет процедуры импичмента, депутаты ожидают дальнейших действий президента.

Президент страны Рауль Хаджимба отказался покидать свой пост, однако согласился на переговоры с протестующими. РИА «Новости» написало, что к президенту отправились на переговоры пять человек, беседа прошла на повышенных тонах.

По данным «Интерфакса», который ссылается на секретаря Совета Безопасности республики Мухаммеда Килбу, 10 января протестующие вскрыли в здании администрации президента оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и завладели оружием.

Международные отношения Митинги Президент Абхазии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Ставрополье трех силовиков арестовали по обвинению в продаже оружия
Опрос показал, кто в России доволен своей зарплатой. Таких людей меньше трети
В Адыгее в январе зарегистрировали четыре случая заболевания корью
Зарплата по самым дорогим вакансиям Краснодара в 2020 году превышает 200 тыс. рублей. Вот они
В Краснодаре пара погибла от отравления угарным газом
В Краснодаре состояние деревьев исследуют при помощи оборудования из Германии

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале