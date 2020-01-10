МИД России назвал попытку госпереворота в Абхазии внутренним делом страны

В Министерстве иностранных дел РФ 10 января прокомментировали ситуацию в Абхазии, где 9 января оппозиция ворвалась в здание администрации президента и потребовала его отставки

«Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», — цитирует RT комментарий ведомства.

В пресс-службе ведомства заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Сухуме и расценивают произошедшее как внутреннее дело страны.

Как писали Юга.ру, 9 января перед зданием администрации президента Абхазии собрались протестующие. Они сломали двери и ворвались внутрь. После этого парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом об отставке. За это решение проголосовали 19 из 27 депутатов. Так как в Абхазии нет процедуры импичмента, депутаты ожидают дальнейших действий президента.

Президент страны Рауль Хаджимба отказался покидать свой пост, однако согласился на переговоры с протестующими. РИА «Новости» написало, что к президенту отправились на переговоры пять человек, беседа прошла на повышенных тонах.

По данным «Интерфакса», который ссылается на секретаря Совета Безопасности республики Мухаммеда Килбу, 10 января протестующие вскрыли в здании администрации президента оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и завладели оружием.