В Абхазии штурмовали здание президентской администрации. Что известно о произошедшем

Участники акции в Сухуме требуют признать незаконными выборы президента страны, которые прошли в сентябре 2019 года. Тогда, как отмечает «Коммерсант», с перевесом в 1% победил действующий президент Рауль Хаджимба. Оппозиция подавала в суд, пытаясь оспорить результаты голосования. В день акции, 9 января, Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска экс-кандидата в президенты, оппозиционера Алхаса Квицинии.

По данным агентства «Спутник-Абхазия» , на акцию собрались около тысячи человек. Часть из них сломали двери и ворвались внутрь здания, однако затем полиция вытеснила их из помещения.

Между тем, ТАСС сообщает об иных причинах акции. Агентство ссылается на слова организатора митинга Ахры Авидзба, который связал мероприятие с убийством трех человек в ноябре 2019 года около ресторана «Сан-Ремо» в Сухуме. В заведении застрелили двух воров в законе, позже в больнице скончалась официантка. По мнению митингующих, участником убийства был один из охранников президента, которого накануне задержали в рамках расследования уголовного дела.

Всего, по данным «Спутника», в Абхазии за несколько месяцев задержали трех человек, подозреваемых в причастности к убийству.

9 января на сайте президента Абхазии появилось обращение от Рауля Хаджимба. Он призвал жителей страны не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие, а также добавил, что силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Кроме того, Хаджимба допустил введение в стране чрезвычайного положения.