«Комета» Сочи — Сухум будет ходить еще две недели

Абхазия, Краснодарский край

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  • Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
    Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Теплая погода продлила навигацию «Кометы» между Сочи и Абхазией

1 октября департамент транспорта Сочи сообщил, что морское сообщение между российским курортом и Сухумом пока решили не сворачивать. Скоростная «Комета» продолжит курсировать вплоть до середины октября.

Причиной продления навигации стала теплая погода. Добраться из Сочи в Сухум на «Комете» можно всего за 2–2,5 часа — это заметно быстрее, чем поездом или на автомобиле через границу.

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Напомним, впервые «Комету» между Сочи и Сухумом запустили в августе 2025 года. В 2026-м морское такси возобновило работу 15 мая.

В начале июля количество рейсов морского такси сократили до двух в неделю из-за отсутствия пассажиров. Однако уже в августе увеличили до трех в неделю. Кроме того, перевозчик снизил стоимость билетов: взрослый билет стоит 2800 рублей, детский — 1400 рублей.

Как писали Юга.ру, в июне теплоход «Комета» перестал ходить между Сочи, Геленджиком и Новороссийском.

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