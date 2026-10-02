«Комета» Сочи — Сухум будет ходить еще две недели
Теплая погода продлила навигацию «Кометы» между Сочи и Абхазией
1 октября департамент транспорта Сочи сообщил, что морское сообщение между российским курортом и Сухумом пока решили не сворачивать. Скоростная «Комета» продолжит курсировать вплоть до середины октября.
Причиной продления навигации стала теплая погода. Добраться из Сочи в Сухум на «Комете» можно всего за 2–2,5 часа — это заметно быстрее, чем поездом или на автомобиле через границу.
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Напомним, впервые «Комету» между Сочи и Сухумом запустили в августе 2025 года. В 2026-м морское такси возобновило работу 15 мая.
В начале июля количество рейсов морского такси сократили до двух в неделю из-за отсутствия пассажиров. Однако уже в августе увеличили до трех в неделю. Кроме того, перевозчик снизил стоимость билетов: взрослый билет стоит 2800 рублей, детский — 1400 рублей.
Как писали Юга.ру, в июне теплоход «Комета» перестал ходить между Сочи, Геленджиком и Новороссийском.