«Комета» Сочи — Сухум будет ходить еще две недели

1 октября департамент транспорта Сочи сообщил, что морское сообщение между российским курортом и Сухумом пока решили не сворачивать. Скоростная «Комета» продолжит курсировать вплоть до середины октября.

Причиной продления навигации стала теплая погода. Добраться из Сочи в Сухум на «Комете» можно всего за 2–2,5 часа — это заметно быстрее, чем поездом или на автомобиле через границу.