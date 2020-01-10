Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

Абхазия

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Парламент Абхазии 9 января на внеочередной сессии большинством голосов принял обращение к президенту с призывом о его отставке

За это решение проголосовали 19 из 27 депутатов. Согласно документу, его приняли «в связи со сложившейся напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе». В тексте постановляется «обратиться к президенту республики Абхазия (Хаджимба Р. Д.) подать в отставку».

Как сообщает ТАСС, парламент теперь ожидает действий президента, так как в республике не существует процедуры импичмента.

Известно, что ранее Хаджимба отказался покидать свой пост, но согласился на переговоры с оппозицией. Кроме того, накануне парламент, по информации РИА «Новости», направил к президенту пять человек на переговоры, однако беседа прошла на повышенных тонах.

Напомним, 9 января перед зданием администрации президента Абхазии собрались протестующие, которые во время акции сломали двери и ворвались внутрь. Согласно одним данным, они требовали пересмотреть результаты последних президентских выборов, а также отставку Хаджимбы. По другой информации, митингующие собрались из-за тройного убийства, произошедшего в ноябре 2019 года в Сухуме, к которому, как они считают, был причастен один из охранников президента.

После митинга силовые структуры перевели на усиленный режим работы, президент не исключил введения чрезвычайного положения в стране.

Митинги Президент Абхазии

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