Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией. Что происходит на Кубани

Ежегодный прирост новых случаев заболевания исчисляется сотнями тысяч человек. Большинство заболевших — пациенты с диабетом второго типа. Такую форму недуга чаще всего выявляют у людей с лишним весом.

2 октября ТАСС сообщило , что в России сахарный диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Об этом изданию заявили в Минздраве.

Оба типа диабета приводят к повышению уровня сахара в крови, но механизмы развития у них разные. При первом типе поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин — клетки, отвечающие за его производство, погибают из-за аутоиммунного сбоя. При втором типе гормон синтезируется, однако ткани организма теряют к нему чувствительность. Причиной тому могут быть генетическая предрасположенность, возраст или ожирение.

По данным Минздрава, сегодня на учете с сахарным диабетом состоят 6 млн 116 тыс. россиян. Из них 5 млн 729 тыс. человек страдают именно вторым типом заболевания.

В Краснодарском крае на конец 2025 года насчитывалось около 200 тыс. пациентов с сахарным диабетом. 98% из них — взрослые. Только у 5% диагностирован диабет первого типа. При этом детям в 98% случаев ставят именно диабет первого типа.