Девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после избиений тети, выписали из больницы

Ингушетия, Вся Россия

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Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой после истязаний родственницы ампутировали руку, 25 декабря выписали из больницы в Москве

В начале июля в больницу Назрани доставили семилетнюю Аишу Ажигову с травмами. Девочка была в тяжелом состоянии, ей провели операцию по восстановлению кровоснабжения в руке.

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По подозрению в избиении ребенка задержали и арестовали ее 35-летнюю тетю. Выяснилось, что она воспитывала девочку без документов об опеке. Позже женщине предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода, а из ее семьи забрали еще двух детей. Врачи не нашли у них серьезных травм, но выявили нарушения в развитии. Женщину собирались лишить родительских прав.

Аишу Ажигову отправили в московскую клинику Рошаля для дальнейшего лечения. Врачам не удалось полностью спасти руку девочки, в августе ей ампутировали кисть и предплечье. Врачи пообещали поставить современный бионический протез, максимально приближенный к работе человеческой руки.

Мать избитой девочки из Ингушетии рассказала, как у нее забрали дочь:

Родная мать избитой девочки рассказала, что сестра забрала у нее дочь силой. В сентябре она встретилась с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и попросила помочь ей вернуть ребенка. Также женщина навестила девочку в больнице. Тогда уполномоченный по правам ребенка заявила, что пока девочка находится на лечении, нужно проработать вопрос ее дальнейшего жизнеустройства и решить, как и на что будет жить семья, если воссоединится.

25 декабря Аишу Ажигову выписали из больницы. Она покинула медучреждение в сопровождении своей матери, детского омбудсмен, своего лечащего врача и президента НИИ Леонида Рошаля. Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что девочка улыбалась, с интересом рассматривала журналистов и бегала между видеокамерами.

Анна Кузнецова Дети Здравоохранение Преступления против детей

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