Девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после избиений тети, выписали из больницы

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой после истязаний родственницы ампутировали руку, 25 декабря выписали из больницы в Москве

В начале июля в больницу Назрани доставили семилетнюю Аишу Ажигову с травмами. Девочка была в тяжелом состоянии, ей провели операцию по восстановлению кровоснабжения в руке.

По подозрению в избиении ребенка задержали и арестовали ее 35-летнюю тетю. Выяснилось, что она воспитывала девочку без документов об опеке. Позже женщине предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода, а из ее семьи забрали еще двух детей. Врачи не нашли у них серьезных травм, но выявили нарушения в развитии. Женщину собирались лишить родительских прав.

Аишу Ажигову отправили в московскую клинику Рошаля для дальнейшего лечения. Врачам не удалось полностью спасти руку девочки, в августе ей ампутировали кисть и предплечье. Врачи пообещали поставить современный бионический протез, максимально приближенный к работе человеческой руки.