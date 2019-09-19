«Посмотри, как она меня любит». Избитая девочка из Ингушетии встретилась со своей матерью

Мать семилетней девочки из Ингушетии, которую истязала тетя, прилетела в Москву на прием к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Она попросила помочь ей вернуть дочь. Ранее женщина рассказала, почему у нее забрали дочь. По словам Ажиговой, после того как стало известно о случившемся с девочкой, она сразу приехала к ней в больницу, но ее не пустили. Дальнейшие попытки увидеться с дочерью также были безрезультатны. Кроме того, в августе женщина приехала с адвокатом к ингушскому детскому омбудсмену Зареме Чахкиевой. Она заявила, что хочет забрать девочку, но омбудсмен отказала.

Кузнецова отметила, что ничто не препятствует тому, чтобы мать навестила девочку в больнице. Омбудсмен написала на своей странице в инстаграме, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении Ажиговой родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств. У следователей к женщине вопросов тоже нет.

Уполномоченный по правам ребенка и Ажигова направились в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и навестили девочку. По словам матери, с дочерью они не виделись около года.