«Посмотри, как она меня любит». Избитая девочка из Ингушетии встретилась со своей матерью
К избитой девочке из Ингушетии Айше 18 сентября в московскую больницу пришла ее мать Лидия Ажигова
Мать семилетней девочки из Ингушетии, которую истязала тетя, прилетела в Москву на прием к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Она попросила помочь ей вернуть дочь. Ранее женщина рассказала, почему у нее забрали дочь. По словам Ажиговой, после того как стало известно о случившемся с девочкой, она сразу приехала к ней в больницу, но ее не пустили. Дальнейшие попытки увидеться с дочерью также были безрезультатны. Кроме того, в августе женщина приехала с адвокатом к ингушскому детскому омбудсмену Зареме Чахкиевой. Она заявила, что хочет забрать девочку, но омбудсмен отказала.
Кузнецова отметила, что ничто не препятствует тому, чтобы мать навестила девочку в больнице. Омбудсмен написала на своей странице в инстаграме, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении Ажиговой родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств. У следователей к женщине вопросов тоже нет.
Уполномоченный по правам ребенка и Ажигова направились в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и навестили девочку. По словам матери, с дочерью они не виделись около года.
«Айша увидела Лиду в конце коридора, остановилась и, не поверив своим глазам, спросила: "Это кто это? Мама моя?". Мы замерли от того, что увидели... Айша закричала от радости, кинулась к маме, обняла ее: "Это моя мамочка! Ты мне ее привезла? Как ты ее нашла? Я ее так люблю! Посмотри, как она меня любит!"» — написала Кузнецова.
Детский омбудсмен отметила, что девочка еще останется в больнице. Пока она на лечении, планируют проработать вопрос ее дальнейшего жизнеустройства. По словам Кузнецовой, сейчас нужно решить, как и на что будет жить эта семья, если воссоединится, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Напомним, что из-за истязаний Айше ампутировали кисть и предплечье. Кузнецова 9 августа навестила в больнице пациентку и рассказала, что она стала веселой и активной. 12 августа девочка начала ходить и даже бегать. Врачи пообещали поставить ей протез. Помочь в этом пообещал сенатор Совета Федерации от Ингушетии Белан Хамчиев. Сейчас с врачами консультируются, чтобы изготовить для ребенка современный бионический протез, максимально приближенный к работе человеческой руки.
Что касается тети девочки, то ее задержали и арестовали. Позже женщине предъявили обвинение в избиении племянницы в течение полугода.
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