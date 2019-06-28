Правительство представило список животных, которых запрещено держать дома

Из документа, опубликованного на сайте правительства, следует, что запрещено содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев, — крупных хищников и ядовитых животных. Также в доме нельзя держать животных, у которых привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания в неволе.

Животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в 8 классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы.

В список попали кобры, питоны, некоторые виды пауков и скорпионов, китообразные, сирены, тигры, леопарды и львы, волки, медведи, гиены, носороги, дикие лошади, антилопы, жирафы, приматы, пеликаны, страусы, фламинго, журавли, соколы и филины, пингвины и моржи, скаты, акулы, мурены и угри.