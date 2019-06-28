Правительство представило список животных, которых запрещено держать дома
Правительство России 27 июня утвердило список животных, которых нельзя держать дома
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Из документа, опубликованного на сайте правительства, следует, что запрещено содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев, — крупных хищников и ядовитых животных. Также в доме нельзя держать животных, у которых привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания в неволе.
Животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в 8 классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы.
В список попали кобры, питоны, некоторые виды пауков и скорпионов, китообразные, сирены, тигры, леопарды и львы, волки, медведи, гиены, носороги, дикие лошади, антилопы, жирафы, приматы, пеликаны, страусы, фламинго, журавли, соколы и филины, пингвины и моржи, скаты, акулы, мурены и угри.
Если животное, включенное в список, куплено до 1 января 2020 года, то владелец может его держать до наступления естественной смерти. Уточняется, что запрет не распространяется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах, сообщает RT.
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Кроме того, установлены случаи, когда содержание возможно. Например, временное содержание разрешено, если животное получило травму и его нельзя в таком состоянии вернуть в среду обитания. Также допускается лечение или выкармливание детенышей таких животных специалистами. Также возможно содержание животных, если основной целью этого является разведение вида для сохранения генетического фонда. О каждом таком случае необходимо уведомить территориальный орган Росприроднадзора.
Как сообщали Юга.ру, в конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Список животных, содержание которых запрещено, вышел в дополнение к закону.
В марте МВД представило перечень потенциально опасных пород собак, в который вошли 69 пунктов. В списке значились шарпей и ризеншнауцер, а также несуществующие породы (супердог, овчарка Дауфмана, доберман Владека Рошины). Кроме того, некоторые названия дублировали друг друга из-за ошибочного написания. Через две недели список был сокращен до 13 пород.
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