Путин подписал закон об обращении с животными

Президент России Владимир Путин подписал первый в истории страны закон об обращении с животными

Закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Госдума приняла в третьем чтении 19 декабря — спустя восемь лет после его внесения в нижнюю палату парламента.

Документ защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными.

В частности, закон запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом (в частности, законодательно запрещается «безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги»), проведение боев животных, натравливание одних зверей на других, пропаганду жестокого обращения с ними.

Под запрет попали контактные зоопарки, которые находятся в торговых центрах, а также содержание животных в барах, кафе и ресторанах.

Нельзя будет избавиться от животного просто так — его надо передать новому владельцу или в приют. Также вводится запрет на содержание диких зверей в квартирах, частных домах и на садовых участках.

Закон также устанавливает правила выгула животных (в том числе собак потенциально опасных пород) — ошейник, поводок и намордник обязательны. Кроме того, владельцев обязывают при выгуле собак убирать за ними экскременты.

Регламентируется порядок обращения с безнадзорными животными. Теперь возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. После отлова животное сразу должно быть передано в приют, а процесс отлова и возвращения на место обитания будут фиксировать на видео.

Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.

Как сообщали Юга.ру, законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года. Спустя год он был принят в первом чтении, но дальнейшего хода не получил. Осенью 2016 года Путин поручил ускорить работу над ним.

Новую редакцию законопроекта подготовили еще в июле, тогда же документ должны были рассмотреть во втором чтении. 18 сентября первый замруководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев сообщил, что в Госдуме рассчитывают доработать и принять закон о защите животных в осеннюю сессию.