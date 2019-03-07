Шарпеи, овчарки, айну. МВД составило список из 69 опасных пород собак

МВД РФ составило перечень потенциально опасных собак, запрещенных к выгулу без поводка и намордника

Проект постановления, в который включены 69 пород собак, размещен на портале нормативных правовых актов.

В ведомстве отметили, что в список попали собаки с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы», а также используемые для травли и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. Среди них — все виды овчарок, айну, шарпей, тибетский мастиф, немецкий дог, питбульмастиф, стаффордширский бультерьер, горская гончая, ротвейлер, московская сторожевая, кангал, бультерьер, ирландский волкодав, американский бульдог, доберман-пинчер и другие.

«Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию», — говорится в пояснительной записке к документу.