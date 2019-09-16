В России хотят запретить убивать бездомных животных
Правительство РФ утвердило методические указания, по которым бездомных животных будет запрещено умерщвлять
Теперь безнадзорных животных должны отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или их гибели. При этом должна вестись видеозапись процесса отлова.
Постановление правительства предполагает, что отлов животных будут регламентировать региональные власти. Они должны определить условия перевозки зверей без владельцев. Также регламентировать необходимо условия транспортировки разных видов животных и сроки их передачи в приюты с момента отлова. В правительственном документе указывается, что машины должны иметь специальные технические приспособления для безопасности людей, питьевую воду для животных и аптечку для сопровождающих.
В методических указаниях говорится, что теперь компаниям, занимающимся отловом безнадзорных животных, нужно отвозить их в приют. Там зверей будут стерилизовать, чипировать и лечить. Животных, которые не проявляют агрессии, планируют выпускать в те места, где их отловили, написал 16 сентября «Коммерсантъ».
Документ подготовили в рамках закона «Об ответственном обращении с животными». Его положения вступают в силу поэтапно, полностью документ заработает в 2022 году. Ряд статей закона потребовали разработки и принятия правительственных актов. Методические указания должны стать руководством для региональных властей в этой сфере.
Ранее в законодательстве большинства регионов РФ не было запрета на убийство таких зверей. Юга.ру ранее писали о случаях умерщвления бездомных собак в Краснодаре и Ростове. Так, например, в 2016 году в Краснодаре расстреляли 14 собак на глазах у прохожих, в том числе детей. Спустя два года в центре краевой столицы бездомную собаку отравили догхантеры. В Ростове бездомных животных травили гвоздями и салом. Юга.ру подробно писали, как власти решают проблему с убийством и отловом бездомных собак.
В июле прошлого года в Краснодаре прошли электронные торги на оказание услуг по отлову безнадзорных животных в городе. Контракт выиграла фирма «Бастилия». Почему это вызвало беспокойство зоозащитников, читайте в материале.
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