В России хотят запретить убивать бездомных животных

Теперь безнадзорных животных должны отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или их гибели. При этом должна вестись видеозапись процесса отлова.

Постановление правительства предполагает, что отлов животных будут регламентировать региональные власти. Они должны определить условия перевозки зверей без владельцев. Также регламентировать необходимо условия транспортировки разных видов животных и сроки их передачи в приюты с момента отлова. В правительственном документе указывается, что машины должны иметь специальные технические приспособления для безопасности людей, питьевую воду для животных и аптечку для сопровождающих.

В методических указаниях говорится, что теперь компаниям, занимающимся отловом безнадзорных животных, нужно отвозить их в приют. Там зверей будут стерилизовать, чипировать и лечить. Животных, которые не проявляют агрессии, планируют выпускать в те места, где их отловили, написал 16 сентября «Коммерсантъ».