На Кубани работает приют, в котором живут 547 собак. За ними ухаживает одна женщина

Жительница Темрюкского района Галина Алиева содержит домашний приют «Уютный домик Галины», в котором живут 547 собак

О приюте «Уютный домик Галины» порталу Юга.ру рассказала журналист Наталия Пяткина. Все собаки находятся на территории площадью 13 соток. Основная часть живет в вольерах на улице, некоторых питомцев — наиболее слабых и больных — Галина Алиева держит в своем двухкомнатном доме. Все собаки стерилизованы и кастрированы.

Галина Алиева рассказала порталу Юга.ру, что занимается животными почти всю жизнь. В свой приют она принимает любых собак, в том числе больных, инвалидов, слепых, сбитых машинами и тех, от кого отказались хозяева. Она сама находит и подбирает питомцев в окрестностях и на кладбище, ездит в другие станицы накануне отстрелов. Но чаще всего собак ей подкидывают и приносят. Алиева попросила не называть свой точный адрес, так как переживает из-за того, что после публикации к ней могут приехать и «накидать» животных. По ее словам, после того как несколько лет назад к ней приезжал корреспондент из Анапы, за неделю принесли около 20 собак.

«И хорошо, когда это собаки. А ведь кидают и котят тоже через забор. Вы можете себе представить, что с ними становится в окружении 500 собак? Остаются живыми только те, кого по случайности в темноте закидывают на крышу», — рассказала она. Алиева отметила, что чаще всего за собаками приезжают жители других регионов. Так, одна из желающих забрать питомца ехала несколько дней на автобусе из Свердловска. Хозяйка приюта добавила, что не всем отдает животных: например, отказывается, когда их хотят взять как игрушку для ребенка.