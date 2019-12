В Сочи возле детской площадки появилось граффити с призывом следовать за мечтой

View this post on Instagram

Всем привет! Давненько мы не радовали вас новыми работами. Пришла пора внести красок в вашу ленту! И не просто красок, а новых ярких цветов! Смелых, местами экспрессивных и позитивных решений, свежей стилистики и приправить всё это дело элементами чистого уличного стиля. Почему детская тема? Не потому, что рядом детская площадка, хотя она там и в самом деле есть. Давайте вернемся в детство и вспомним, какими мы были безрассудными, амбициозными, жизнерадостными, и конечно же мечтательными. Для нашего разума не существовало никаких преград. Наши умы пылали смелыми, и порой сумасшедшими идеями, а глаза горели. Мы умели мечтать так, словно жить оставалось всего один день. Мы были поистине великими творцами, писавшими яркие картины своей собственной жизни. Что же с нами стало сейчас? Что изменилось? Почему многие творцы отложили краски в сторону и сидят бездействуют, а мечты превратились в несбыточную сказку? Почему повзрослев и получив столько знаний и возможностей, для нас вдруг многие вещи стали так нереальны? Может мы просто разучились мечтать?) А может мы просто не готовы следовать за своей мечтой, потому что хотим лёгкой халявы и чтобы всё исполнилось само по себе? А может и вовсе у нас нет мечты? Хм… Но жить без мечты, плывя по течению - это впустую прожитые годы. Поэтому в глубине своей души всегда стоит оставаться озорным ребёнком! Тем самым, которым мы были в далёком детстве. Не так ли? Так о чём же мечтаете вы? Данная работа была создана при поддержке ребят из @artonpaint @papakarlo_tools и @graffitimarket. Огромное им спасибо за вклад в развитие стрит-арта и граффити культуры города Сочи) Художники: @kuzmin.yan @monstakes13 : @katie.manko #youfeelmyskill #youfeelmyskill_social #yankuzmin #yancrope