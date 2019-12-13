В Сочи возле детской площадки появилось граффити с призывом следовать за мечтой
В Сочи между улицами Гагарина и Красноармейской в декабре художники нарисовали граффити, которое призывает идти за своей мечтой
Авторы граффити — художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов. Новым рисунком они попытались вернуть зрителей в детство, чтобы напомнить, какими они были безрассудными, амбициозными, жизнерадостными, и мечтательными.
«Для нашего разума не существовало никаких преград. Наши умы пылали смелыми, и порой сумасшедшими идеями, а глаза горели. Мы умели мечтать так, словно жить оставалось всего один день. Мы были поистине великими творцами, писавшими яркие картины своей собственной жизни», — вспомнили художники и задались вопросом: почему многие творцы отложили краски в сторону и бездействуют, а мечты превратились в несбыточную сказку?
«Но жить без мечты, плывя по течению — это впустую прожитые годы. Поэтому в глубине своей души всегда стоит оставаться озорным ребенком! Тем самым, которым мы были в далеком детстве», — написали молодые люди на странице проекта в инстаграме.
Читайте также:
Портал Юга.ру не раз писал о работах белорусских граффитистов. Первые рисунки начали появляться на курорте в 2017 году. Изначально это были портреты персонажей советских фильмов, ученых, музыкантов и поэтов.
В канун прошлого Нового года в Сочи появилось граффити, на котором Дед Мороз поздравляет россиян с новым НДСом, который с 1 января 2020 года вырос до 20%. Затем граффити закрасили, но вскоре на том же месте нарисовали герояев фильма «Люди в черном» с устройством для стирания памяти.
В июне этого года около жилого комплекса, который сейчас сносят, художники изобразили Льва Толстого и фразу «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!». Так они хотели привлечь внимание к« проблеме обманутых собственников и беспределу в долевом строительстве». Но покупатели квартир в тех домах обвинили художников в том, что власти заплатили им, и возмутились тем, что их дом назвали недостроем. После этого рисунок испортили, однако на его месте появился новый — Вовка с рекламой ЖК «И так сойдет».
В апреле 2019 года белорусские райтеры заявили, что им закрыли возможность официально расписывать улицы города, и пригласили посмотреть на портрет солиста The Prodigy Кита Флинта, нарисованный на территории промзоны — производства «Стекло Сочи». Спустя месяц на детской площадке на Верхней Лысой горе появились граффити о знаниях и науке, а Кузьмин и Каштанов сказали, что мэрия курорта «разорвала с ними дружеские отношения».
View this post on Instagram
Всем привет! Давненько мы не радовали вас новыми работами. Пришла пора внести красок в вашу ленту! И не просто красок, а новых ярких цветов! Смелых, местами экспрессивных и позитивных решений, свежей стилистики и приправить всё это дело элементами чистого уличного стиля.�� Почему детская тема? Не потому, что рядом детская площадка, хотя она там и в самом деле есть. Давайте вернемся в детство и вспомним, какими мы были безрассудными, амбициозными, жизнерадостными, и конечно же мечтательными. Для нашего разума не существовало никаких преград. Наши умы пылали смелыми, и порой сумасшедшими идеями, а глаза горели. Мы умели мечтать так, словно жить оставалось всего один день. Мы были поистине великими творцами, писавшими яркие картины своей собственной жизни. Что же с нами стало сейчас? Что изменилось? Почему многие творцы отложили краски в сторону и сидят бездействуют, а мечты превратились в несбыточную сказку? Почему повзрослев и получив столько знаний и возможностей, для нас вдруг многие вещи стали так нереальны? Может мы просто разучились мечтать?) А может мы просто не готовы следовать за своей мечтой, потому что хотим лёгкой халявы и чтобы всё исполнилось само по себе? А может и вовсе у нас нет мечты? Хм… Но жить без мечты, плывя по течению - это впустую прожитые годы. Поэтому в глубине своей души всегда стоит оставаться озорным ребёнком! Тем самым, которым мы были в далёком детстве. Не так ли?�� Так о чём же мечтаете вы? Данная работа была создана при поддержке ребят из @artonpaint @papakarlo_tools и @graffitimarket. Огромное им спасибо за вклад в развитие стрит-арта и граффити культуры города Сочи) Художники: @kuzmin.yan @monstakes13 ��: @katie.manko #youfeelmyskill #youfeelmyskill_social #yankuzmin #yancrope
Читайте также
Статьи Партнерский«Строители могут запороть даже хороший проект»
Интервью c руководителем архитектурного бюро «Шумливый и партнеры»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.