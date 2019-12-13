В Сочи возле детской площадки появилось граффити с призывом следовать за мечтой

В Сочи между улицами Гагарина и Красноармейской в декабре художники нарисовали граффити, которое призывает идти за своей мечтой

Авторы граффити — художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов. Новым рисунком они попытались вернуть зрителей в детство, чтобы напомнить, какими они были безрассудными, амбициозными, жизнерадостными, и мечтательными. «Для нашего разума не существовало никаких преград. Наши умы пылали смелыми, и порой сумасшедшими идеями, а глаза горели. Мы умели мечтать так, словно жить оставалось всего один день. Мы были поистине великими творцами, писавшими яркие картины своей собственной жизни», — вспомнили художники и задались вопросом: почему многие творцы отложили краски в сторону и бездействуют, а мечты превратились в несбыточную сказку? «Но жить без мечты, плывя по течению — это впустую прожитые годы. Поэтому в глубине своей души всегда стоит оставаться озорным ребенком! Тем самым, которым мы были в далеком детстве», — написали молодые люди на странице проекта в инстаграме.