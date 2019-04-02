В Сочи появилось граффити памяти солиста The Prodigy Кита Флинта

В Сочи стрит-арт-художники в конце марта нарисовали граффити, посвященное памяти лидера группы The Prodigy Кита Флинта

Портрет появился на стене на территории производства «Стекло Сочи» на улице Пластунской, 52, строение 3. Проезд на эту территорию свободный, отметили авторы граффити, художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов.

Напомним, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер 4 марта в Англии в возрасте 49 лет.

Артисты рассказали в своем инстаграме , что недавно им закрыли возможность официально расписывать улицы города.

Как сообщали Юга.ру, работы белорусских граффитистов начали появляться в Сочи в 2017 году. Изначально это были портреты персонажей советских фильмов , ученых , музыкантов и поэтов .

В декабре 2018 года на стене курорта нарисовали портрет Владимира Маяковского, посвященный 100-летию со дня подписания декрета «О демократизации уличного искусства».

Одна из предыдущих работ — герои фильма «Люди в черном» с устройством для стирания памяти, которые появились на месте закрашенного граффити, на котором Дед Мороз поздравляет россиян с новым НДСом.

В марте на многоэтажке, которую планируют снести, появилась надпись «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!» с изображением русского писателя.