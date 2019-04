В Сочи появилось граффити памяти солиста The Prodigy Кита Флинта

View this post on Instagram

Йо! Привет, народ. Всем отличного и весёлого понедельника! Апрель шагнул к нам в дом. Пост о том, как мы провели выходные. Многие уже знают, что не так давно нам закрыли возможность официально творить на улицах города и теперь, чтобы найти наши новые работы, придётся немного попотеть и растрясти свой зад)) Казалось бы всё, конец! Пора сваливать. Но нет, всё это наоборот развязало нам руки, заставило экспериментировать, открыло новый взгляд на то, что мы делаем, заставило вспомнить то, с чего мы начинали наш творческий путь. Сама вселенная стала подкидывать варианты для новых проектов. Так и пересеклись наши пути с интересными и прогрессивными ребятами из @sochiartspace Приехали в гости, познакомились, поболтали по теме арта в мире, оглядели место и поняли - тема должна быть брутальной, взрывной, прям максимально чумачечей! Да и ко всему прочему, директ разрывается от пожеланий увидеть в нашем исполнении сами знаете кого. Конечно же Кита Флинта! Легендарного вокалиста не менее легендарных @theprodigyofficial Повезло и с управляющими стекольного производства, на стене которого теперь красуется наше новое произведение. Круто, когда люди понимающие и не ставят творцам никаких рамок. Буквально за вечер разработали эскиз. И погода подыграла. Сошлись все карты! И вот что из этого получилось. Приглашаем всех поглазеть вживую по адресу ул. Пластунская 52 строение 3 ( территория производства «Стекло Сочи». Проезд/проход свободны) От ЖД Вокзала всего соточка ₽ на такси . #youfeelmyskill #youfeelmyskill_social : @katie.manko