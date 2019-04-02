В Сочи появилось граффити памяти солиста The Prodigy Кита Флинта
В Сочи стрит-арт-художники в конце марта нарисовали граффити, посвященное памяти лидера группы The Prodigy Кита Флинта
Портрет появился на стене на территории производства «Стекло Сочи» на улице Пластунской, 52, строение 3. Проезд на эту территорию свободный, отметили авторы граффити, художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов.
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Йо! Привет, народ. Всем отличного и весёлого понедельника! Апрель шагнул к нам в дом. Пост о том, как мы провели выходные. Многие уже знают, что не так давно нам закрыли возможность официально творить на улицах города и теперь, чтобы найти наши новые работы, придётся немного попотеть и растрясти свой зад)) Казалось бы всё, конец! Пора сваливать. Но нет, всё это наоборот развязало нам руки, заставило экспериментировать, открыло новый взгляд на то, что мы делаем, заставило вспомнить то, с чего мы начинали наш творческий путь. Сама вселенная стала подкидывать варианты для новых проектов. Так и пересеклись наши пути с интересными и прогрессивными ребятами из @sochiartspace Приехали в гости, познакомились, поболтали по теме арта в мире, оглядели место и поняли - тема должна быть брутальной, взрывной, прям максимально чумачечей! Да и ко всему прочему, директ разрывается от пожеланий увидеть в нашем исполнении сами знаете кого. Конечно же Кита Флинта! Легендарного вокалиста не менее легендарных @theprodigyofficial Повезло и с управляющими стекольного производства, на стене которого теперь красуется наше новое произведение. Круто, когда люди понимающие и не ставят творцам никаких рамок. Буквально за вечер разработали эскиз. И погода подыграла. Сошлись все карты! И вот что из этого получилось. Приглашаем всех поглазеть вживую по адресу ул. Пластунская 52 строение 3 ( территория производства «Стекло Сочи». Проезд/проход свободны) От ЖД Вокзала всего соточка ₽ на такси ��. #youfeelmyskill #youfeelmyskill_social ��: @katie.manko
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Напомним, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер 4 марта в Англии в возрасте 49 лет.
Как сообщали Юга.ру, работы белорусских граффитистов начали появляться в Сочи в 2017 году. Изначально это были портреты персонажей советских фильмов, ученых, музыкантов и поэтов.
В декабре 2018 года на стене курорта нарисовали портрет Владимира Маяковского, посвященный 100-летию со дня подписания декрета «О демократизации уличного искусства».
Одна из предыдущих работ — герои фильма «Люди в черном» с устройством для стирания памяти, которые появились на месте закрашенного граффити, на котором Дед Мороз поздравляет россиян с новым НДСом.
В марте на многоэтажке, которую планируют снести, появилась надпись «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!» с изображением русского писателя.
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