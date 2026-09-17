На Сочи и Сириус надвигаются смерчи: объявлено штормовое предупреждение

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» действует штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в городе и на федеральной территории «Сириус» объявили штормовое предупреждение. С 17 по 19 сентября над акваторией Черного моря сохраняется опасность образования смерчей.

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Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и соблюдать необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.



По данным синоптиков, днем 17 сентября в Сочи ожидается дождь. Температура воздуха составит 21–26 °C.