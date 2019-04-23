Дольщикам домов на Белорусской, которые начали сносить в Сочи, выплатят деньги до 1 июня — Пахомов

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о компенсации владельцам квартир в домах на Белорусской, 4, которые начали сносить

При этом собственники домов на Белорусской заявляют , что решения суда о лишении их права собственности на квартиры, которые уже начали сносить, до сих пор нет. Они называют действия по сносу их жилья незаконными. По их словам, на территорию домов их не пускают, несмотря на наличие права собственности, и ситуацию им не разъясняют.

«Дом на Белорусской, 4, он уже сносится, меня каждый день информируют, сколько техники работает, сколько прибыло работников. Есть проект сноса, экспертиза проекта, цена — 103 млн рублей. Сносом занимается собственник, есть решение о сносе, и первое право предоставляется собственнику, сносят за свой счет. (...) Собственник, который производит снос, нас заверил, что до 1 июня 2019 года все средства дольщикам выплатит, он уже оплатил три четверти», — цитирует Пахомова ТАСС .

По словам главы курорта, дольщикам трех многоквартирных домов на Белорусской все затраченные средства должны выплатить до 1 июня 2019 года.

Как писали Юга.ру, в декабре стало известно, что суд принял решение о сносе незаконно построенных 12-этажек. Собственниками квартир в этих домах являются около 140 семей.

Разрешение в 2009 году выдавали на строительство двух- и трехэтажных домов на этом участке. В мэрии Сочи заявляют, что власти города подавали в суд иск о сносе дома еще на начальном этапе строительства. Но тогда суд встал на сторону застройщиков, удовлетворив требования о признании права собственности на три многоквартирных дома.

В сентябре 2016 года суд принял решение о сносе, но в марте 2018 года краевой суд отменил это решение и признал право собственности застройщиков на жилой дом. По словам покупателей квартир, в феврале 2018 года на заседании рабочей группы по вопросам соблюдения прав дольщиков с администрацией Сочи было согласовано сохранение жилого дома путем заключения мирового соглашения с городом для защиты имущественных прав новых владельцев квартир. После решений судов были зарегистрированы права новых владельцев на 120 квартир, еще по 20 квартирам были поданы документы на регистрацию прав.

В августе мэрия подала заявление в суд об отмене решения крайсуда, заявив также, что здание находится в 500-метровой водоохранной зоне Черного моря, и это является небезопасным. В итоге суд принял решение о сносе.

В феврале собственники квартир нарисовали на крыше многоэтажек на Белорусской флаг России и надпись SOS, пытаясь привлечь внимание к проблеме.