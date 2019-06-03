У недостроенной высотки в Сочи появилось граффити «И так сойдёт»
Команда художников #youfeelmyskill нарисовала граффити «И так сойдёт» рядом с недостроенной высоткой в Сочи
Авторы граффити, художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов, представили недострой как элитный жилой дом.
«Дом сдан! До моря рукой подать в буквальном смысле, шикарный вид со всех щелей, сквозняковая система кондиционирования. Панорамные окна без остекления позволяют слышать шум прибоя 24 часа 7 дней в неделю. Полное отсутствие коммуникаций, что дает вам уникальную возможность провести их самостоятельно как вам будет удобно», — рассказали на странице проекта в инстаграме.
«На квартиры выше 3 этажа действуют специальные скидки, поскольку остальных этажей по документам не существует вовсе. Одним словом, приобретая недвижимость в элитном ЖК "И так сойдёт" вам достается куча уникальных бонусов, главное разглядеть их в положительном свете. Налетай, торопись, покупай и лохонись!», — заключили художники.
Как сообщали Юга.ру, работы белорусских граффитистов начали появляться в Сочи в 2017 году. Изначально это были портреты персонажей советских фильмов, ученых, музыкантов и поэтов. В конце марта в Сочи стрит-арт-художники нарисовали граффити, посвященное памяти лидера группы The Prodigy Кита Флинта.
В канун Нового года в Сочи появилось граффити, на котором Дед Мороз поздравляет россиян с новым НДСом. Затем его закрасили. В мэрии тогда рассказали, что не имеют отношения ни к появлению изображения, ни к его исчезновению. Каштанов и Кузьмин заявили, что исчезновение рисунка было запланировано. Вскоре на этом месте они нарисовали граффити с героями фильма «Люди в черном» с устройством для стирания памяти.
В марте на многоэтажке, которую планируют снести, появилась надпись «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!» с изображением русского писателя.
View this post on Instagram
#youfeelmyskill Друзья, представляем вашему вниманию элитный жилой комплекс «И так сойдёт» �� Дом сдан! До моря рукой подать в буквальном смысле, шикарный вид со всех щелей, сквозняковая система кондиционирования. Панорамные окна без остекления позволяют слышать шум прибоя 24 часа 7 дней в неделю. Полное отсутствие коммуникаций, что даёт вам уникальную возможность провести их самостоятельно как вам будет удобно. Лифтовая система ЖК «И так сойдёт» оснащена пустой шахтой, позволяющей быстро и удобно утилизировать бытовые отходы, однако для спуска и подъема эта система не предназначена. Подъём и спуск осуществляются по специальной лестнице, разработанной Министерством физической культуры и спорта РФ. Для отопления в каждой квартире предусмотрены железные бочки для сжигания мусора. На квартиры выше 3 этажа действуют специальные скидки, поскольку остальных этажей по документам не существует вовсе. ���� Одним словом, приобретая недвижимость в элитном ЖК «И так сойдёт» вам достаётся куча уникальных бонусов, главное разглядеть их в положительном свете. Налетай, торопись, покупай и лохонись! Ps Если вдруг придётся забросить стрит-арт, то скорей всего подадимся в риелторы �� ��: @katie.manko
Жители города о жизни в центре
Их нужно посмотреть всем детям
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.