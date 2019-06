У недостроенной высотки в Сочи появилось граффити «И так сойдёт»

View this post on Instagram

#youfeelmyskill Друзья, представляем вашему вниманию элитный жилой комплекс «И так сойдёт» Дом сдан! До моря рукой подать в буквальном смысле, шикарный вид со всех щелей, сквозняковая система кондиционирования. Панорамные окна без остекления позволяют слышать шум прибоя 24 часа 7 дней в неделю. Полное отсутствие коммуникаций, что даёт вам уникальную возможность провести их самостоятельно как вам будет удобно. Лифтовая система ЖК «И так сойдёт» оснащена пустой шахтой, позволяющей быстро и удобно утилизировать бытовые отходы, однако для спуска и подъема эта система не предназначена. Подъём и спуск осуществляются по специальной лестнице, разработанной Министерством физической культуры и спорта РФ. Для отопления в каждой квартире предусмотрены железные бочки для сжигания мусора. На квартиры выше 3 этажа действуют специальные скидки, поскольку остальных этажей по документам не существует вовсе. Одним словом, приобретая недвижимость в элитном ЖК «И так сойдёт» вам достаётся куча уникальных бонусов, главное разглядеть их в положительном свете. Налетай, торопись, покупай и лохонись! Ps Если вдруг придётся забросить стрит-арт, то скорей всего подадимся в риелторы : @katie.manko