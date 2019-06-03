У недостроенной высотки в Сочи появилось граффити «И так сойдёт»

Команда художников #youfeelmyskill нарисовала граффити «И так сойдёт» рядом с недостроенной высоткой в Сочи

Авторы граффити, художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов, представили недострой как элитный жилой дом. «Дом сдан! До моря рукой подать в буквальном смысле, шикарный вид со всех щелей, сквозняковая система кондиционирования. Панорамные окна без остекления позволяют слышать шум прибоя 24 часа 7 дней в неделю. Полное отсутствие коммуникаций, что дает вам уникальную возможность провести их самостоятельно как вам будет удобно», — рассказали на странице проекта в инстаграме.

«На квартиры выше 3 этажа действуют специальные скидки, поскольку остальных этажей по документам не существует вовсе. Одним словом, приобретая недвижимость в элитном ЖК "И так сойдёт" вам достается куча уникальных бонусов, главное разглядеть их в положительном свете. Налетай, торопись, покупай и лохонись!», — заключили художники. Как сообщали Юга.ру, работы белорусских граффитистов начали появляться в Сочи в 2017 году. Изначально это были портреты персонажей советских фильмов, ученых, музыкантов и поэтов. В конце марта в Сочи стрит-арт-художники нарисовали граффити, посвященное памяти лидера группы The Prodigy Кита Флинта.