В Краснодарском крае снова подорожали сахар, соль и такси. И бензин
На Кубани сахар дорожает третий месяц подряд, бензин не отстает, а поездка на такси за август прибавила почти 11%
15 сентября Краснодарстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в Краснодарском крае за август 2026 года. В целом тарифы в регионе снизились на 0,1% относительно июля — индекс составил 99,9%. Однако за общей картиной скрывается заметный рост цен на отдельные товары и услуги.
Среди продуктов питания сильнее всего подорожали сахар (+6% за месяц) и поваренная соль (+5,4%). Также заметно выросли цены на шоколад (+3,7%), кетчуп (+3,3%), мясо птицы (+3%), свинину (+2,9%) и макаронные изделия (+1,5%). Огурцы подскочили в цене на 11,3%, апельсины — на 9,8%. При этом большая часть овощей подешевела: капуста потеряла в цене 16,2%, морковь — 15,9%, картофель — 12,7%, перец — 12,4%, лук — 11,4%.
Среди непродовольственных товаров лидером роста стало топливо: бензин АИ-98 и выше подорожал на 5,6%, газовое моторное топливо — на 4,3%, АИ-92 — на 1,4%. При этом дизельное топливо, наоборот, подешевело на 2,6%.
В сфере услуг сильнее всего выросла стоимость поездок на такси — на 10,9% за месяц. Зарубежный туризм (кроме стран Юго-Восточной Азии) подорожал на 8,5%, курьерская доставка — на 4,9%, услуги по эксплуатации жилья в ЖК, ЖСК и ТСЖ — на 4,1%. В сфере общественного питания на 1% подорожал кофе в заведениях быстрого обслуживания.
В обратную сторону сработала сезонность: санаторно-оздоровительные услуги подешевели на 17,3%, проезд в поездах дальнего следования — на 15,4%, гостиницы — на 8,7%, экскурсионные туры по России — на 4,8%. Кроме того, снизилась абонентская плата за услуги сотовой связи (на 3,5%) и годового полиса каско (на 2,6%).
Напомним, в июле на Кубани сильнее всего подорожали сахар и бензин — тогда стоимость топлива прибавила 6,8% за месяц и 25,3% год к году, а сахар вырос на 8,3% на фоне сезонного спроса и позднего начала уборки свеклы.
Как писали Юга.ру, в августе в России впервые с 2024 года гречка подорожала до 85 рублей. Это произошло по ряду причин.