В Краснодарском крае снова подорожали сахар, соль и такси. И бензин

На Кубани сахар дорожает третий месяц подряд, бензин не отстает, а поездка на такси за август прибавила почти 11%

15 сентября Краснодарстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в Краснодарском крае за август 2026 года. В целом тарифы в регионе снизились на 0,1% относительно июля — индекс составил 99,9%. Однако за общей картиной скрывается заметный рост цен на отдельные товары и услуги.

Среди продуктов питания сильнее всего подорожали сахар (+6% за месяц) и поваренная соль (+5,4%). Также заметно выросли цены на шоколад (+3,7%), кетчуп (+3,3%), мясо птицы (+3%), свинину (+2,9%) и макаронные изделия (+1,5%). Огурцы подскочили в цене на 11,3%, апельсины — на 9,8%. При этом большая часть овощей подешевела: капуста потеряла в цене 16,2%, морковь — 15,9%, картофель — 12,7%, перец — 12,4%, лук — 11,4%.

Среди непродовольственных товаров лидером роста стало топливо: бензин АИ-98 и выше подорожал на 5,6%, газовое моторное топливо — на 4,3%, АИ-92 — на 1,4%. При этом дизельное топливо, наоборот, подешевело на 2,6%.