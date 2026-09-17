На Кубани не хватает больше 2 тыс. водителей общественного транспорта
Дефицит водителей на Кубани превышает 30%. Больше всего специалистов не хватает автобусным перевозчикам
17 сентября «РБК Краснодар» сообщил, что дефицит водителей общественного транспорта на Кубани составляет больше 30% от имеющейся потребности. Об этом изданию рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В цифрах нехватка превышает 2 тыс. человек.
«В настоящее время наблюдается устойчивая отрицательная динамика в части привлечения новых кадров в сферу регулярных пассажирских перевозок, в том числе на должность водителя автобуса, в связи с отсутствием потенциальных кандидатов. На сегодняшний день нехватка квалифицированных водителей в регионе составляет более 30% от существующей потребности», — заявили в ведомстве.
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Из общего количества недостающих работников свыше 1,8 тыс. человек требуется для обслуживания автобусных маршрутов регулярных перевозок, еще порядка 400 — для городского электротранспорта.
Дополнительной проблемой отрасли выступает старение персонала. Средний возраст водителей общественного транспорта достигает 55 лет. При этом приток молодых кадров остается низким: с января по июль водителями в крае трудоустроились лишь 49 человек младше 30 лет.
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