На Кубани не хватает больше 2 тыс. водителей общественного транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

Дефицит водителей на Кубани превышает 30%. Больше всего специалистов не хватает автобусным перевозчикам

17 сентября «РБК Краснодар» сообщил, что дефицит водителей общественного транспорта на Кубани составляет больше 30% от имеющейся потребности. Об этом изданию рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В цифрах нехватка превышает 2 тыс. человек.

«В настоящее время наблюдается устойчивая отрицательная динамика в части привлечения новых кадров в сферу регулярных пассажирских перевозок, в том числе на должность водителя автобуса, в связи с отсутствием потенциальных кандидатов. На сегодняшний день нехватка квалифицированных водителей в регионе составляет более 30% от существующей потребности», — заявили в ведомстве.

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Из общего количества недостающих работников свыше 1,8 тыс. человек требуется для обслуживания автобусных маршрутов регулярных перевозок, еще порядка 400 — для городского электротранспорта.

Дополнительной проблемой отрасли выступает старение персонала. Средний возраст водителей общественного транспорта достигает 55 лет. При этом приток молодых кадров остается низким: с января по июль водителями в крае трудоустроились лишь 49 человек младше 30 лет.

Как писали Юга.ру, в краснодарских трамваях появились терминалы для оплаты проезда наличными. 

Общественный транспорт Работа Трамвай Транспорт Троллейбус Трудоустройство

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