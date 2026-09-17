На Кубани не хватает больше 2 тыс. водителей общественного транспорта

Дефицит водителей на Кубани превышает 30%. Больше всего специалистов не хватает автобусным перевозчикам

17 сентября «РБК Краснодар» сообщил, что дефицит водителей общественного транспорта на Кубани составляет больше 30% от имеющейся потребности. Об этом изданию рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В цифрах нехватка превышает 2 тыс. человек.

«В настоящее время наблюдается устойчивая отрицательная динамика в части привлечения новых кадров в сферу регулярных пассажирских перевозок, в том числе на должность водителя автобуса, в связи с отсутствием потенциальных кандидатов. На сегодняшний день нехватка квалифицированных водителей в регионе составляет более 30% от существующей потребности», — заявили в ведомстве.