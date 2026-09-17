Аэропорт Краснодара на день остановит работу. Что известно

Аэропорт Краснодара 22 сентября не будет принимать и отправлять самолеты

Пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что 22 сентября авиагавань не будет принимать и отправлять воздушные суда. «В этот день на инфраструктуре аэропорта будут проводиться плановые ремонтные работы», — указано в официальном заявлении.

Представители краснодарского хаба заранее предупредили авиакомпании о приостановке работы, после чего расписание полетов скорректировали. Пассажиров призвали проявлять внимательность при планировании рейсов на указанную дату. Напомним, аэропорты Сочи и Краснодара запустили сервис для пассажиров задержанных рейсов.