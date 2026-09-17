Аэропорт Краснодара на день остановит работу. Что известно
Аэропорт Краснодара 22 сентября не будет принимать и отправлять самолеты
Пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что 22 сентября авиагавань не будет принимать и отправлять воздушные суда.
«В этот день на инфраструктуре аэропорта будут проводиться плановые ремонтные работы», — указано в официальном заявлении.
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Представители краснодарского хаба заранее предупредили авиакомпании о приостановке работы, после чего расписание полетов скорректировали. Пассажиров призвали проявлять внимательность при планировании рейсов на указанную дату.
Напомним, аэропорты Сочи и Краснодара запустили сервис для пассажиров задержанных рейсов.
Как писали Юга.ру, авиакомпания Nordwind более чем на месяц отменит рейсы в Сочи и перенесет их в Сухум.