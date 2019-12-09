В России меньше всего вредных привычек у жителей Чечни. Кубань попала на 18-е место
В России составили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у жителей
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В основу рейтинга вошли шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете учитывали потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году. По каждому показателю эксперты рассчитали частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек, сообщило РИА «Новости».
Лидирующие места заняли республики Северного Кавказа — первая пятерка не изменилась с прошлого года. Возглавила рейтинг Чечня, следом расположились Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Ставропольский край занял восьмую строчку рейтинга, Адыгея — одиннадцатую, написал RT.
Краснодарский край вошел в топ-20 и разместился на 18-м месте рейтинга. Ростовская область заняла 24-ю строчку, а Крым — 27-ю. Больше всего вредных привычек у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края и Магаданской области.
Как писали Юга.ру, в октябре регионы Кавказа возглавили рейтинг по безработице. В июле Краснодар и Махачкала вошли в топ-25 грязных городов России. В ноябре прошлого года столица Кубани попала в топ-3 самых курящих городов России
Напомним, в 2016 году по предложению главы парламента Чечни Магомеда Даудова в республике закрылись все магазины, которые продавали алкоголь. По данным Роспотребнадзора, самыми непьющими регионами оказались республики Северного Кавказа. В ноябре 2018 года проект «Трезвая Россия» представил национальный рейтинг трезвости субъектов РФ, лидером которого вновь стала Чечня. В топ вошли Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Ранее власти Чечни говорили, что в республике весело и без алкоголя.
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