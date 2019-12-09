В России меньше всего вредных привычек у жителей Чечни. Кубань попала на 18-е место

В основу рейтинга вошли шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете учитывали потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году. По каждому показателю эксперты рассчитали частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек, сообщило РИА «Новости».

Лидирующие места заняли республики Северного Кавказа — первая пятерка не изменилась с прошлого года. Возглавила рейтинг Чечня, следом расположились Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Ставропольский край занял восьмую строчку рейтинга, Адыгея — одиннадцатую, написал RT.

Краснодарский край вошел в топ-20 и разместился на 18-м месте рейтинга. Ростовская область заняла 24-ю строчку, а Крым — 27-ю. Больше всего вредных привычек у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края и Магаданской области.