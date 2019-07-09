Краснодар и Махачкала вошли в топ-25 грязных городов России

Краснодар и Махачкала в июле попали в рейтинг самых грязных российских городов

Рейтинг, в который вошли 25 городов, составило маркетинговое агентство Zoom Market по данным федерального социологического опроса, проведенного в июле. У жителей спрашивали, считают ли они свой город грязным. Также граждане должны были сказать, виноваты ли в этом сами жители или городские службы.

Согласно опросу, самым грязным городом России стала Махачкала. На втором и третьем месте стоят Омск и Брянск соответственно. Краснодар занял 23-ю строчку рейтинга. На предпоследнем месте стоит Санкт-Петербург, на последнем — Москва. По мнению 73% респондентов, в том, что город грязный, виноваты граждане. Остальные 27% винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.