Краснодар и Махачкала вошли в топ-25 грязных городов России

Дагестан, Краснодарский край

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Краснодар и Махачкала в июле попали в рейтинг самых грязных российских городов

Рейтинг, в который вошли 25 городов, составило маркетинговое агентство Zoom Market по данным федерального социологического опроса, проведенного в июле. У жителей спрашивали, считают ли они свой город грязным. Также граждане должны были сказать, виноваты ли в этом сами жители или городские службы. 

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Согласно опросу, самым грязным городом России стала Махачкала. На втором и третьем месте стоят Омск и Брянск соответственно. Краснодар занял 23-ю строчку рейтинга. На предпоследнем месте стоит Санкт-Петербург, на последнем — Москва.

По мнению 73% респондентов, в том, что город грязный, виноваты граждане. Остальные 27% винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.

Как сообщали Юга.ру, блогер Илья Варламов в ноябре 2018 года представил рейтинг самых жутких российских городов, в которых ему довелось побывать. В топ-10 вошли Адлер, Махачкала и Коктебель.

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