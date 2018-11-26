Краснодар вошел в топ-3 самых курящих городов России

Краснодарский край, Вся Россия

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В интернете 26 ноября опубликовали список самых курящих городов России, Краснодар вошел в тройку

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На первом месте рейтинга самых курящих городов России расположился Брянск. Второе место заняла Москва, третье — Краснодар, следует из данных социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market. Седьмую строчку рейтинга занял Ростов.

Всего специалисты опросили 2,6 тыс. человек в возрасте от 23 до 76 лет. У людей спрашивали курят ли они и их близкие, а также была ли у них такая привычка раньше.

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