Краснодар вошел в топ-3 самых курящих городов России
В интернете 26 ноября опубликовали список самых курящих городов России, Краснодар вошел в тройку
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На первом месте рейтинга самых курящих городов России расположился Брянск. Второе место заняла Москва, третье — Краснодар, следует из данных социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market. Седьмую строчку рейтинга занял Ростов.
Всего специалисты опросили 2,6 тыс. человек в возрасте от 23 до 76 лет. У людей спрашивали курят ли они и их близкие, а также была ли у них такая привычка раньше.
Как сообщали Юга.ру, в июле Госдума РФ приняла закон об обязательной маркировке сигарет с 1 марта 2019 года.
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