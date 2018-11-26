Чечня снова возглавила рейтинг самых трезвых регионов России
Чеченская Республика четвертый раз подряд стала самым трезвым регионом России
«Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ» опубликовали 26 ноября на сайте проекта «Трезвая Россия». Его цель — создать эффективную систему для избавления граждан от алкогольной и наркотической зависимости.
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Первое место рейтинга четвертый раз подряд заняла Чечня. Следом идут Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В десятку самых трезвых регионов вошел Ставропольский край, он находится на восьмом месте.
Ростовская область заняла 11-е место, Северная Осетия — 12-е, Краснодарский край расположился на 14-й строчке. Республика Крым и Севастополь заняли 16-ю и 17-ю строчки соответственно.
Самым пьющим регионом России стала Чукотка. После нее идут Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Коми.
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При составлении рейтинга авторы суммировали шесть базовых критериев. Учитывались число умерших от отравления алкоголем, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, и количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году по предложению главы парламента Чечни Магомеда Даудова в республике закрылись все магазины, которые продавали алкоголь. По данным Роспотребнадзора, самыми непьющими регионами оказались республики Северного Кавказа.
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