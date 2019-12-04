Россияне стали покупать меньше вина и водки

С июля по октябрь 2019 года в России снизились продажи некоторых алкогольных напитков

Информацию о состоянии рынка алкогольной продукции предоставили компании «Такском» и «Платформа ОФД», сообщает RT . Так, например, компания «Такском» проанализировала свыше 17 млрд кассовых чеков.

Операторы сообщили, что в России по сравнению с прошлым годом снизились продажи вина (в среднем на 20%), медовухи (на 14%), водки (на 10%) и пива (на 4%).

В то же время был зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%, а также алкогольных энергетиков — на 7%.

Как писали Юга.ру, в России хотят продлить время продажи отечественного вина до полуночи. Увеличить время продажи местного вина предложил и губернатор Вениамин Кондратьев. А Минпромторг хочет смягчить ограничения при розничной продаже пива.