Россияне стали покупать меньше вина и водки
С июля по октябрь 2019 года в России снизились продажи некоторых алкогольных напитков
Информацию о состоянии рынка алкогольной продукции предоставили компании «Такском» и «Платформа ОФД», сообщает RT. Так, например, компания «Такском» проанализировала свыше 17 млрд кассовых чеков.
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Операторы сообщили, что в России по сравнению с прошлым годом снизились продажи вина (в среднем на 20%), медовухи (на 14%), водки (на 10%) и пива (на 4%).
В то же время был зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%, а также алкогольных энергетиков — на 7%.
Как писали Юга.ру, в России хотят продлить время продажи отечественного вина до полуночи. Увеличить время продажи местного вина предложил и губернатор Вениамин Кондратьев. А Минпромторг хочет смягчить ограничения при розничной продаже пива.
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