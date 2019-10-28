Регионы Кавказа возглавили рейтинг по безработице

Вся Россия

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Росстат в октябре назвал регионы России с самой низкой и высокой безработицей

Самый низкий уровень безработицы в июне-августе этого года зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Средний возраст безработного — 35,5 лет. Всего же в России 75,5 млн трудоспособных людей, однако 3,3 млн из них не работают. Это на 200 тыс. человек меньше, чем в прошлом году.

РИА «Новости» по данным Росстата составило рейтинг регионов по уровню безработицы. Его определили отношением количества безработных к численности трудоспособных граждан.

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Всего в рейтинге 85 строк — по количеству субъектов России. Лидирующие позиции заняли те регионы, где зафиксировали наиболее низкий уровень безработицы. Таким образом, последнее место рейтинга заняла Ингушетия (85-е место). Там 31 тыс. 740 безработных на 100 открытых вакансий. Второе и третье место с конца заняли Чечня и Северная Осетия. При этом в Чечне зафиксировали 3 тыс. 936 безработных на 100 вакансий. Следом идет республика Дагестан. Кроме того, в конце списка расположились Кабардино-Балкария (79-е место), Карачаево-Черкесия (78-е), Адыгея (74-е).

Ближе к середине списка расположился Крым — 53-е место. При этом Севастополь занял 11 место. Ставропольский край и Ростовская область оказались на 49-й и 48-й строке соответственно.

Краснодарский край занял 45-ю строчку рейтинга. По данным Росстата, на Кубани 223 безработных на 100 открытых вакансий.

Напомним, в 2017 году регионы Северного Кавказа уже становились лидерами по числу безработных.

Безработица Рейтинги

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