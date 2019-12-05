Билли Айлиш и Тима Белорусских. Что слушали краснодарцы в 2019 году
Редакция Юга.ру сравнила музыкальные вкусы жителей Краснодара с остальными россиянами
Сервис «Яндекс.Музыка» 5 декабря предоставил порталу Юга.ру список самых популярных песен среди краснодарцев в 2019 году. Мы выяснили, сильно ли отличаются вкусы кубанцев от жителей других регионов России.
В этом году среди краснодарцев, как и среди жителей всей России, самыми популярными артистами стали 17-летняя американская певица Билли Айлиш и 21-летний хитмейкер Тима Белорусских. Альбом Билли Айлиш When we all fall asleep, where do we go? прослушали более 231 тыс. пользователей из Краснодара (всего трек прослушало более 8 млн пользователей сервиса), а песня Bad guy вошла в топ-3, что сделало ее одной из самых популярных исполнительниц года.
Тима Белорусских попал в топ года сразу с тремя треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Молодой артист стал самым прослушиваемым исполнителем в Краснодаре. Топ исполнителей Белорусских разделил с Артуром Пирожковым, Бастой, Димой Биланом и Максом Барских.
Самой любимой певицей краснодарцев стала Zivert. Она — самая прослушиваемая певица года, как и ее трек Life. Также в рейтинг популярных артистов вошли LOBODA, Елена Темникова и MARUV, а в топе групп — Artik & Asti, HammAli & Navai, Imagine Dragons, Queen и #2Маши.
Отметим, что в топ-10 попали музыкальные композиции, выпущенные в 2018 и 2019 годах.
Так, зимой самым популярным треком краснодарцев стал In My Mind Dynoro & Gigi D'Agostino, весной — «Грустный дэнс» группы Artik & Asti, летом все жители города слушали bad guy Билли Айлиш, а осенью Zivert и трек Credo.
В списке самых популярных песен, которыми жители Краснодара делились в соцсетях Hallelujah американского музыканта Jeff Buckley, With Or Without You рок-группы U2 и Back In Black легендарных AC/DC.
Чемпионом по прослушиванию треков в Краснодаре стал пользователь, который за 2019 год прослушал треков на 485 часов.
Кроме того, в 2019 году пользователи просили голосового помощника «Алису» включать песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа» и «Ленинград».
Как сообщали Юга.ру, ранее сервис назвал самые популярные песни, которые слушали жители Краснодара летом 2017 года. Лидером рейтинга стал Эд Ширан и его песня Shape of You, он же стал самым популярным исполнителем 2017 года. А 6 декабря 2018 года была опубликована подборка исполнителей и песен, которые стали самыми популярными у жителей Ростовской области.
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