Билли Айлиш и Тима Белорусских. Что слушали краснодарцы в 2019 году

Сервис «Яндекс.Музыка» 5 декабря предоставил порталу Юга.ру список самых популярных песен среди краснодарцев в 2019 году. Мы выяснили, сильно ли отличаются вкусы кубанцев от жителей других регионов России.

В этом году среди краснодарцев, как и среди жителей всей России, самыми популярными артистами стали 17-летняя американская певица Билли Айлиш и 21-летний хитмейкер Тима Белорусских. Альбом Билли Айлиш When we all fall asleep, where do we go? прослушали более 231 тыс. пользователей из Краснодара (всего трек прослушало более 8 млн пользователей сервиса), а песня Bad guy вошла в топ-3, что сделало ее одной из самых популярных исполнительниц года.

Тима Белорусских попал в топ года сразу с тремя треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Молодой артист стал самым прослушиваемым исполнителем в Краснодаре. Топ исполнителей Белорусских разделил с Артуром Пирожковым, Бастой, Димой Биланом и Максом Барских.