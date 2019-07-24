Чеченский депутат призвал равняться на «страну» Скандинавию, где алкоголь не продают до 21 года

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в июле представил законопроект, запрещающий продажу алкоголя гражданам до 21 года

Саралиев, ссылаясь на социологические и психологические исследования, заявил, что 18-летний подросток не может принять осознанное решение при употреблении алкоголя. Депутат опирался на ряд исследований, подтверждающих что алкоголь оказывает пагубное воздействие на разные структурные элементы мозга молодых людей. В среднем внутреннее строение мозга заканчивает формироваться примерно к 21 году, а употребление спиртного до этого возраста приводит к многочисленным изъянам в развитии мозга, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат также сослался на опыт ряда стран, где спиртное не продают до 20-21 года. Среди них Казахстан, США, Фиджи, Индонезия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Япония.

В этот список Саралиев включил «страну» Скандинавию [регион на севере Европы, в который входят Швеция, Норвегия и Дания — Юга.ру]. «Медуза» пишет, что при этом Саралиев не упоминал Данию, так как там некрепкий алкоголь продают с 16 лет.

Напомним, в ноябре 2016 года в Чечне закрылись все 14 магазинов, в которых можно было купить алкоголь, и остался один гипермаркет, где продают спиртное. Тогда председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что в республике достаточно поводов для веселья, поэтому гостям республики не хочется употреблять алкоголь.

В начале января 2019-го «Кавказский узел» писал, что в канун Нового года в Чечне задерживали людей, которые пытались законно купить алкоголь.