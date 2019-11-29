На Кубани на налог Галицкого от продажи «Магнита» реконструируют три водопровода и построят казачий корпус

Министерство финансов Кубани рассказало, на что потратят 15 млрд рублей, которые город получил от продажи Галицким «Магнита»

Замгубернатора края Игорь Галась добавил, что на реконструкцию водопроводов из краевого бюджета предусмотрели 10 млрд рублей, на строительство лечебно-диагностического корпуса — 4,2 млрд рублей (из них 3,7 млрд рублей — из федерального бюджета). Для возведения Кубанского казачьего кадетского корпуса в Краснодаре выделят 1,6 млрд рублей из бюджета региона, пишет ТАСС .

В министерстве финансов Краснодарского края заявили, что на полученные деньги власти края начнут строить лечебно-диагностический и казачий кадетский корпуса, реконстроируют Троицкий, Таманский и Ейский групповые водопроводы.

Кроме того, на Кубани планируют построить вторую очередь Краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского (3,2 млрд рублей из краевого бюджета), многофункциональный спортивный комплекс (2,5 млрд рублей из краевого бюджета). Также деньги от налога направят на реконструкцию здания Краснодарского государственного цирка. Для этого из регионального бюджета выделили 1,8 млрд рублей. Еще часть средств пойдет на покупку 90 трамваев (3 млрд рублей).

Напомним, в феврале 2018 года бизнесмен Сергей Галицкий продал акции своей компании «Магнит». Позже он признался , что хочет жить спокойной жизнью и заниматься развитием детского футбола. В середине сентября предприниматель заплатил в бюджет Кубани 15 млрд рублей налогов от продажи ретейлера. Из них 3 млрд рублей получил Краснодар.

Через год после продажи «Магнита» бизнесмен рассказал, почему продал акции банковской группе ВТБ. В апреле он заявил, что все заработанное собирается тратить на Краснодар, а бизнесом он не будет заниматься.

В феврале 2019 года за счет Галицкого начали делать бульвар возле стадиона «Динамо». А в мае его компания и мэрия Краснодара подписали соглашение о реконструкции кинотеатра «Аврора».