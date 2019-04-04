Галицкий наконец рассказал, почему решил продать «Магнит»

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий рассказал о причинах продажи акций ретейлера «Магнит» банковской группе ВТБ

Впервые после продажи компании Сергей Галицкий дал СМИ большое интервью. В разговоре с The Bell он не сказал о деталях сделки с ВТБ, но подробно рассказал о причинах. Постоянное психологическое напряжение он назвал одной из трех главных причин, подтолкнувших его к сделке. «Когда я принял решение? Этого одного момента нет, нет той секунды, в которую ты принял решение продать компанию. Но вот характерный случай, который произошел совсем незадолго до сделки. 7 утра. У меня звонок с работы — сразу понятно, что что-то случилось. Я смотрю на телефон, но не могу взять трубку — я уже понял, что психологически это довольно сложно для меня. Потом, конечно, беру, там сбивчиво объясняют: случилась по соседству с нашим магазином трагедия, мы вообще ни при чем, только просят помочь. Только к концу фразы я понял, что мы, "Магнит", ни при чем. С каждым разом выдерживать такое было все труднее и труднее», — сказал бизнесмен.

Галицкий добавил, что у компании с ним была очень большая персонификация. «6000 автомобилей ежедневно на просторах российских дорог. Что бы ты ни делал, очень высоки риски тяжелого ДТП. Ты не можешь на 100% контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день — это для меня очень сложно. Я привык ситуацию держать под полным контролем. Когда бизнес так сильно персонифицирован, каждое новое открытие магазина, распределительного центра, каждая новая машина уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», — объяснил он. Бизнесмен пытался бороться с этим: ставил системы видеоконтроля на транспорте, автомобилях, магазинах, распределительных центрах, однако это не давало полного контроля. Он сказал, что это очень сильное давление — невозможность полностью отвечать за 300 тыс. своих работников.

Также еще одной причиной продажи бизнеса Галицкий назвал фактор возраста. Бизнесмен сказал, что со временем понял — начал терять скорость. «Я периодически общаюсь со своим приятелем, шахматистом Владимиром Крамником. Когда я спросил, почему он уходит из шахмат, он сказал, что та интенсивность, которую выдерживают молодые ребята, ему уже в 43 года не под силу. И это ему в 43. Та интенсивность, которая у меня была в компании, для моих лет уже была разрушительной. Бизнес — это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35-40 лет, ты уже не можешь делать в 50», — сказал бизнесмен.

По его словам, это понимание приходит не сразу и ты не сразу можешь смириться с тем, что ты уже не тот, кем был. «Но в какой-то момент ты должен себе ответить, что операционный менеджмент при той интенсивности, которая была последние 25 лет, уже не для тебя. Когда ты знаешь себя 35-летнего, ты не можешь смириться с собой 50-летним. В древнем Риме считали, что каждый гладиатор должен своевременно и достойно умереть», — сказал Галицкий. Он отметил, что чем больше становилась компания, тем больше она была подвержена госрегулированию. Это происходит не только в России, Галицкий привел в пример Facebook, руководителя которого вызывают в Конгресс, «заставляют там оправдываться, это удел всех больших компаний». «Но когда ты ежедневно заточен на поиск оптимальных бизнес-решений, то, что ты все больше времени должен уделять диалогу с госорганами… Для меня очень сложно как предпринимателю по своей сути и это не моя сильная сторона», — заключил бизнесмен.