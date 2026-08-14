На складах Wildberries из-за атак БПЛА сгорели более 11 млн книг

На складах маркетплейса из-за пожара были уничтожены букварь, Конституция, художественная литература и другие книги

13 августа «Ведомости» со ссылкой на совместную оценку Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей сообщили, что из-за серии атак беспилотников по складам Wildberries уничтожено более 11 млн книг. В основном пострадала художественная, детская и научно-популярная литература. Пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» рассказала, что на складах сгорели «Букварь» Надежды Жуковой, новая редакция Конституции РФ, книги Маргариты Симоньян и Захара Прилепина, издание «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери и ряд других бестселлеров. Помимо этого, пострадали атласы автомобильных дорог, которые сейчас «очень востребованы», и пособия к ОГЭ и ЕГЭ на следующий учебный год — допечатка тиражей уже запущена.

«Ощущение пустоты и страха»: 7 историй продавцов из Краснодара, чьи товары сгорели на атакованных складах Wildberries

У издательства «Росмэн» пострадала программа детского внеклассного чтения и тираж одного из томов подросткового цикла «Канашибари» Ангелины и Вероники Шэн. По словам гендиректора «Росмэна» Бориса Кузнецова, падение оборота на маркетплейсе уже ощутимо — заказы просели на 20%, а рост затрат на альтернативные каналы поставок «резко снижает маржинальность изданий». В ассоциациях отметили, что атаки на Wildberries стали беспрецедентным ударом по отрасли — продажи на маркетплейсе занимают 30% российского книжного рынка в денежном выражении.

Помимо этого, площадка остается незаменимым каналом распространения для читателей по всей стране. Однако издательства уже ищут другие возможности: «Эксмо» наращивает поставки книг со своих складов напрямую, а «Рипол классик» возобновило прямые продажи через собственный сайт. В самом Wildberries отметили, что оценивать итоговый размер ущерба пока рано — инвентаризация пострадавших складов продолжается. Напомним, что серия атак беспилотников по складам Wildberries началась 18 июля — тогда пострадали объекты в Тамбовской и Московской областях. 22 июля дроны ударили по логистическим комплексам в Невинномысске и Краснодаре — в кубанской столице один человек погиб, еще несколько получили ранения. Аналитики оценивали потери продавцов от атак на склады в Краснодаре и Невинномысске в 100–120 млрд рублей.