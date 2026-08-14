«Мы в крайнем отчаянии». Краснодарцы обратились к президенту из-за строительства ТЦ у их домов 

Предыстория. В июне жители ЖК «Легенда» на улице 40-летия Победы возмутились, что компания «Бауинвест» начала строить трехэтажный торговый центр у их дома. По их мнению, фирма перекрыла пожарную дорогу, забрала места под мусорные контейнеры под свои нужды и собирается демонтировать ливневки.



«Бауинвест» опроверг претензии жильцов ЖК «Легенда». Застройщик заявил, что имеет право на земельный участок и законно возводит на нем ТЦ.

14 августа жильцы ЖК «Легенда» записали видеообращение к президенту Путину. В ролике собравшиеся заявили, что не нашли решения своей проблемы у органов местного самоуправления, и просят главу государства вмешаться.

«Мы находимся в ситуации крайнего отчаяния. Наш комплекс планомерно лишают базовой инфраструктуры. В 2019 году у нас незаконно забрали часть придомовой территории, предусмотренной под парковки и спортивные площадки. Теперь нас добивают окончательно. Прямо под нашими окнами идет строительство огромного ТЦ, разрешение на строительство которого выдано с грубейшими нарушениями закона», — рассказали краснодарцы.

Жители рассказали, что в 2023 году состоялись общественные слушания по поводу участка, который арендует «Бауинвест». Горожане единогласно выступили против застройки и смены назначения земель. Тогда в документах зафиксировали минимальные параметры ОД-1.7 и площадь застройки всего 12%.

По их словам, на тот момент возведение торгового центра на участке не предполагалось. Было запланировано строительство одноэтажного общественного здания площадью 936 кв. метров. И люди были против даже этого.