«Мы в крайнем отчаянии». Краснодарцы обратились к президенту из-за строительства ТЦ у их домов
Жители Краснодара продолжают бороться с ТЦ, которое прямо под их окнами строит компания «Бауинвест»
Предыстория. В июне жители ЖК «Легенда» на улице 40-летия Победы возмутились, что компания «Бауинвест» начала строить трехэтажный торговый центр у их дома. По их мнению, фирма перекрыла пожарную дорогу, забрала места под мусорные контейнеры под свои нужды и собирается демонтировать ливневки.
«Бауинвест» опроверг претензии жильцов ЖК «Легенда». Застройщик заявил, что имеет право на земельный участок и законно возводит на нем ТЦ.
14 августа жильцы ЖК «Легенда» записали видеообращение к президенту Путину. В ролике собравшиеся заявили, что не нашли решения своей проблемы у органов местного самоуправления, и просят главу государства вмешаться.
«Мы находимся в ситуации крайнего отчаяния. Наш комплекс планомерно лишают базовой инфраструктуры. В 2019 году у нас незаконно забрали часть придомовой территории, предусмотренной под парковки и спортивные площадки. Теперь нас добивают окончательно. Прямо под нашими окнами идет строительство огромного ТЦ, разрешение на строительство которого выдано с грубейшими нарушениями закона», — рассказали краснодарцы.
Жители рассказали, что в 2023 году состоялись общественные слушания по поводу участка, который арендует «Бауинвест». Горожане единогласно выступили против застройки и смены назначения земель. Тогда в документах зафиксировали минимальные параметры ОД-1.7 и площадь застройки всего 12%.
По их словам, на тот момент возведение торгового центра на участке не предполагалось. Было запланировано строительство одноэтажного общественного здания площадью 936 кв. метров. И люди были против даже этого.
Почти 12 лет обещаний:
Краснодарцы заявили, что без каких-либо повторных слушаний застройщику выдали разрешение на возведение ТЦ площадью более 8,5 тыс. кв. метров. Таким образом, процент застройки вырос до 40%.
«Также застройщик фактически забирает наш пожарный проезд, блокируя доступ экстренных служб к домам. События, произошедшие 22 июля, связанные с атаками БПЛА, вызвали крайнюю степень обеспокоенности среди сотен семей нашего ЖК. В случае падения беспилотника начнется пожар, и техника не сможет проехать», — объяснили горожане.
Жители рассказали, что 8 августа застройщик сократил ширину пожарного проезда с шести до четырех метров, а ранее демонтировал ливневку и принудил перенести площадку под мусорные контейнеры. По их словам, управляющая компания не устраивала обязательное для утверждения такого вопроса собрание жильцов и все решила сама.
«Мы просим вас инициировать через органы прокуратуры обращение в суд с требованием признать недействительным разрешение на строительство торгового комплекса вблизи наших домов», — подытожили краснодарцы.
Также жители ЖК «Легенда» сообщили, что 14 августа рабочие сделали площадку под мусорные контейнеры, хотя 12 августа Роспотребнадзор отозвал ее согласование, так что она подлежит демонтажу.
Юга.ру обратились за комментарием в ООО «Бауинвест». В строительной компании заявили, что смогут дать официальный ответ в ближайшие дни.
Как писали Юга.ру, 27 апреля мэр Краснодара одобрил проект планировки нового микрорайона на месте масложиркомбината. Ранее городские власти обещали не застраивать территорию высотками.
8 июня жители хутора под Анапой попросили власти не строить кладбище возле их домов. По их словам, под ритуальную зону выделили участок в районе устья местной реки, прямо в ее русле.