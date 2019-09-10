Галицкий заплатил в бюджет Кубани 15 млрд рублей налогов от продажи «Магнита». Из них 3 млрд рублей получил Краснодар
Бизнесмен Сергей Галицкий перечислил в бюджет Краснодарского края 15,1 млрд рублей налогов от продажи акций торговой сети «Магнит»
Вице-губернатор Игорь Галась рассказал, что в консолидированный бюджет (свод бюджетов всех уровней, который используют при прогнозировании, расчетах, анализе) Краснодарского края поступило 15,1 млрд рублей от продажи 29,1% акций розничной сети «Магнит».
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Галась добавил, что доходы консолидированного бюджета края в этом году выросли на 38 млрд рублей — 21,7%. Они составляют 214 млрд рублей. Этого показателя удалось достигнуть, в том числе, благодаря налогам Галицкого.
Чиновник уточнил, что из этой суммы 3,3 млрд рублей получила казна Краснодара. В мэрии «РБК-Краснодар» подтвердили, что в городской бюджет поступили налоговые платежи от Галицкого. Деньги перечислены в июле этого года.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Сергей Галицкий продал акции своей компании «Магнит». Позже он признался, что хочет жить спокойной жизнью и заниматься развитием детского футбола. Через год бизнесмен рассказал, почему продал акции «Магнита» банковской группе ВТБ. В апреле он заявил, что все заработанное собирается тратить на Краснодар, а бизнесом он не занимается и не будет заниматься.
Напомним, что в феврале 2019 года за его счет начали делать бульвар возле стадиона «Динамо». А в мае компания Галицкого и мэрия Краснодара подписали концессионное соглашение о реконструкции кинотеатра «Аврора».
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