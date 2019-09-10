Галицкий заплатил в бюджет Кубани 15 млрд рублей налогов от продажи «Магнита». Из них 3 млрд рублей получил Краснодар

Вице-губернатор Игорь Галась рассказал, что в консолидированный бюджет (свод бюджетов всех уровней, который используют при прогнозировании, расчетах, анализе) Краснодарского края поступило 15,1 млрд рублей от продажи 29,1% акций розничной сети «Магнит».

Галась добавил, что доходы консолидированного бюджета края в этом году выросли на 38 млрд рублей — 21,7%. Они составляют 214 млрд рублей. Этого показателя удалось достигнуть, в том числе, благодаря налогам Галицкого.

Чиновник уточнил, что из этой суммы 3,3 млрд рублей получила казна Краснодара. В мэрии «РБК-Краснодар» подтвердили, что в городской бюджет поступили налоговые платежи от Галицкого. Деньги перечислены в июле этого года.