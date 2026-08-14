На трех улицах в центре Краснодара ограничат движение транспорта. Где и когда?

В центре Краснодара начнутся ремонтные работы на коммунальных сетях. Водителям предстоит заранее выбирать пути объезда

14 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в центре города временно ограничат движение автомобилей из-за ремонта теплосетей и реконструкции водопровода.

Где и когда перекроют проезд: Улица Янковского (в районе перекрестка с улицей Новокузнечной) : движение ограничат с 21:00 14 августа до вечера 21 августа. На этом участке специалисты «Краснодартеплоэнерго» отремонтируют теплосети. Маршрут объезда: по улицам Володи Головатого, Леваневского и Новокузнечной.

: движение ограничат с 21:00 14 августа до вечера 21 августа. На этом участке специалисты «Краснодартеплоэнерго» отремонтируют теплосети. Маршрут объезда: по улицам Володи Головатого, Леваневского и Новокузнечной. Улица Гоголя (от Кирова до Фрунзе) : с 15 августа по 15 октября проезжую часть частично сузят. «Краснодар Водоканал» реконструирует сети водоснабжения.

: с 15 августа по 15 октября проезжую часть частично сузят. «Краснодар Водоканал» реконструирует сети водоснабжения. Улица Кирова (от перекрестка с Гоголя до дома № 50): с 15 августа по 15 октября ограничат движение по правой полосе. В мэрии уточнили, что прокладку водопроводных сетей выполнят закрытым способом (без разрытия траншей). Это позволит сохранить благоустройство территории. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.