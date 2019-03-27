Галицкий за свои деньги сделает бульвар возле стадиона «Динамо» в Краснодаре

Ремонт бульвара возле стадиона «Динамо» в Краснодаре профинансировал бизнесмен Сергей Галицкий

В начале февраля возле стадиона «Динамо» убрали забор, простоявший там 12 лет. Власти Краснодара пообещали в течение двух месяцев благоустроить территорию вдоль спорткомплекса по улице Красной: сделать парковку и тротуар, установить фонари и скамейки, высадить деревья и кустарники.

Сейчас на Красной между Гаврилова и Одесской укладывают гранитную плитку красного оттенка, высаживают 40-летние болотные дубы.

Работы из личных средств финансирует бывший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий, сообщила пресс-служба администрации города.

Для благоустройства привлекли подрядную организацию EstaConstruction. Для ремонта использовали дизайнерское решение: материалы, деревья и кустарники подобрали так, чтобы все элементы перекликались с названием улицы Красной.

«Благоустройство бульвара вдоль стадиона "Динамо" — инициатива почетного гражданина нашего города Сергея Галицкого, работы идут за счет его собственных средств. Сейчас активно реализуется интересный проект, начиная от озеленения и заканчивая укладкой высококлассного гранита. Выбрано такое дизайнерское решение, при котором название самой улицы, Красная, будет сочетаться со многими элементами — от цвета плитки до цвета листьев кустарников и деревьев», — сказал Евгений Первышов.