Галицкий за свои деньги сделает бульвар возле стадиона «Динамо» в Краснодаре
Ремонт бульвара возле стадиона «Динамо» в Краснодаре профинансировал бизнесмен Сергей Галицкий
В начале февраля возле стадиона «Динамо» убрали забор, простоявший там 12 лет. Власти Краснодара пообещали в течение двух месяцев благоустроить территорию вдоль спорткомплекса по улице Красной: сделать парковку и тротуар, установить фонари и скамейки, высадить деревья и кустарники.
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Сейчас на Красной между Гаврилова и Одесской укладывают гранитную плитку красного оттенка, высаживают 40-летние болотные дубы.
Работы из личных средств финансирует бывший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий, сообщила пресс-служба администрации города.
Для благоустройства привлекли подрядную организацию EstaConstruction. Для ремонта использовали дизайнерское решение: материалы, деревья и кустарники подобрали так, чтобы все элементы перекликались с названием улицы Красной.
«Благоустройство бульвара вдоль стадиона "Динамо" — инициатива почетного гражданина нашего города Сергея Галицкого, работы идут за счет его собственных средств. Сейчас активно реализуется интересный проект, начиная от озеленения и заканчивая укладкой высококлассного гранита. Выбрано такое дизайнерское решение, при котором название самой улицы, Красная, будет сочетаться со многими элементами — от цвета плитки до цвета листьев кустарников и деревьев», — сказал Евгений Первышов.
Длина нового бульвара составит около 300 метров, ширина — до 20 метров. Пешеходная зона займет более 8 тыс. кв. метров.
Руководитель краснодарского филиала EstaConstruction Ниджади Эрдоган рассказал, что на бульваре высадят 26 больших болотных дубов, листья которых осенью становятся красными. Также там появятся 30 вечнозеленых кипарисовиков, больше 12 тыс. саженцев красного кустарника фотиния. На участке установят девять новых осветительных придорожных столбов, в пешеходной зоне поставят 28 светильников высотой 4 метра.
Работы стартовали в начале марта и закончатся в июле, сообщили 27 марта в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, стадион «Динамо» построили в 1939 году. Его реконструкция началась в 2011-м. Срок сдачи нового стадиона переносили несколько раз. Сначала стройку планировали завершить к 2014 году, затем — к осени 2015 года, потом — к сентябрю 2017-го.
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