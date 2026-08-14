Кавказский заповедник поднял цены на маршруты: сколько теперь стоит вход 

Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что с 15 августа стоимость билета на однодневное посещение рекреационных объектов и маршрутов выросла до 500 рублей с человека. Новые цены действуют в центрах «Лаура» и «Гузерипль», а также на маршрутах Тисо-самшитовой рощи и Сочинского заказника.

Дети дошкольного и школьного возраста смогут посещать эти объекты бесплатно. От оплаты билета также освобождаются многодетные родители несовершеннолетних, пенсионеры, инвалиды и другие льготники.