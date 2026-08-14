Кавказский заповедник поднял цены на маршруты: сколько теперь стоит вход
С 15 августа стоимость однодневного посещения Кавказского заповедника выросла на 200 рублей
Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что с 15 августа стоимость билета на однодневное посещение рекреационных объектов и маршрутов выросла до 500 рублей с человека. Новые цены действуют в центрах «Лаура» и «Гузерипль», а также на маршрутах Тисо-самшитовой рощи и Сочинского заказника.
Дети дошкольного и школьного возраста смогут посещать эти объекты бесплатно. От оплаты билета также освобождаются многодетные родители несовершеннолетних, пенсионеры, инвалиды и другие льготники.
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение:
По словам пресс-службы, стоимость посещения не менялась более 10 лет, несмотря на рост коммунальных платежей, стоимости строительных материалов и других расходов. Ранее билет для взрослого стоил 300 рублей, для детей до 14 лет — 150 рублей, а дети до 7 лет могли посещать объекты бесплатно.
Отметим, что плата за посещение многодневных туристических маршрутов остается прежней. С 1 августа 2025 года стоимость составляет 500 рублей за первый день и 300 рублей за каждый последующий день.
Как писали Юга.ру, 25 июня Кавказский заповедник открыл большинство летних туристических троп.