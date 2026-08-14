Прохладные ночи и жара до +33 °C: какой будет погода на Кубани в выходные?

Краснодарский ЦГМС сообщил , что в выходные, 15 и 16 августа, осадков в регионе не ожидается. Ночи будут прохладными — 10–15 °C, а днем воздух прогреется до 24–29 °C.

На Черноморском побережье также сохранится сухая погода. При этом порывы ветра могут достигать 15–17 м/с, а местами — до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит 17–22 °C, днем — 25–30 °C, а в Туапсинском районе воздух накалится до 33 °C.

В Краснодаре в субботу ожидается переменная облачность, а в воскресенье — пасмурная погода, но без дождей. Столбики термометров ночью покажут — 15 °C, днем — 28–31 °C.