Прохладные ночи и жара до +33 °C: какой будет погода на Кубани в выходные?
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 15–16 августа
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в выходные, 15 и 16 августа, осадков в регионе не ожидается. Ночи будут прохладными — 10–15 °C, а днем воздух прогреется до 24–29 °C.
Море в Анапе резко остыло до 17 °C:
На Черноморском побережье также сохранится сухая погода. При этом порывы ветра могут достигать 15–17 м/с, а местами — до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит 17–22 °C, днем — 25–30 °C, а в Туапсинском районе воздух накалится до 33 °C.
В Краснодаре в субботу ожидается переменная облачность, а в воскресенье — пасмурная погода, но без дождей. Столбики термометров ночью покажут — 15 °C, днем — 28–31 °C.
Ранее Юга.ру писали, когда на курортах Кубани спадет жара и начнется бархатный сезон.