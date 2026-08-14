Море в Анапе резко остыло до 17 °C: в чем причина и какая вода на других курортах?

Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном и Азовском морях 14 августа

Предыстория: 13 августа в Анапе вновь вводили запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения, известного как «тягун». Также на курорте усилился северный ветер с порывами до 14 м/с.

Краснодарский ЦГМС опубликовал данные о температуре воды на курортах региона на 14 августа. По информации синоптиков, самое холодное Черное море сегодня в Анапе — всего 24 °C.

При этом сервисы погоды и замеры отдыхающих показывают еще более низкие значения — от 17 °C до 22 °C.